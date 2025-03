S-a produs un nou cutremur puternic

Un cutremur cu magnitudinea 7 s-a produs duminică în Oceanul Pacific, la est de Insulele Tonga, conform unui anunț al Centrului german de cercetări Geofizice (GFZ), transmite Reuters.

Seismul s-a produs la o adâncime de 10 kilometri, conform datelor GFZ. Inițial, GFZ a anunțat o magnitudine de 6,6.

Serviciul Geologic al SUA (USGS) plasează magnitudinea seismului la valoarea de 7,1.

Nu au fost raportate victime și, inițial, nu a fost emisă nicio avertizare de tsunami. Ulterior, Sistemul de avertizare de tsunami din Pacific a emis o alertă cu privire la pericolul producerii unor valuri de tsunami până la 300 de kilometri distanță față de epicentrul seismului, de-a lungul coastelor regatului Tonga.

Tonga este un regat polinezian din Pacificul de Sud, format din peste 170 de insule. Cutremurul a lovit la aproximativ 90 de kilometri sud-est de orașul Pangai, un oraș de aproximativ 2.000 de locuitori, și la nord-est de Nuku’alofa, capitala și cel mai populat oraș al țării, cu aproximativ 27.600 de locuitori. Tonga are o populație de 106.000 de locuitori.

Tonga este situată în așa-numitul Inel de Foc al Pacificului, una dintre zonele cele mai active din punct de vedere seismic de pe planetă, unde se produc zilnic cutremure de diferite intensități.

Tsunami sirens after 7.1 Earthquake in Tonga, people are moving inland or to higher ground. pic.twitter.com/3H1gcIlP42

— Disasters Daily (@DisastersAndI) March 30, 2025