Sabrina Voinea. Nu-mi doresc să mă las de gimnastică

Gimnasta Sabrina Voinea a declarat, miercuri, la întoarcerea de la Jocurile Olimpice de la Paris, că nu vrea să renunţe la cariera sportivă şi că va discuta cu mama şi antrenoarea ei, Camelia Voinea, cea care anunţase acest lucru nemulţumită de pierderea medaliei de bronz din finala la sol.

„O să vorbesc cu mama, eu nu-mi doresc să mă las de gimnastică. Am muncit foarte mult şi vreau să arăt că sunt din ce în ce mai bună. Vreau să îi spun mamei să continuăm gimnastica. Tot supărate suntem amândouă, dar vom încerca să mergem mai departe”, a afirmat ea.

Sportiva a menţionat că îşi doreşte foarte mult să intre în posesia medaliei de bronz în urma memoriilor şi contestaţiilor făcute de COSR şi Federaţia Română de Gimnastică.

„Îmi doresc foarte mult să se rezolve această problemă, pentru că am muncit foarte mult. Ştiu că nu am ieşit afară din covor. Eu chiar îmi doresc această medalie, este o medalie muncită. Zilele acestea nu m-am simţit bine deloc, iar acum aştept cu nerăbdare să se rezolve această situaţie. Vreau să fiu fericită la final. Îi mulţumesc Nadiei Comăneci pentru toată susţinerea şi ajutorul acordat. Acum totul depinde de ceilalţi, pentru că eu acum nu mai am ce să fac, mi-am făcut exerciţiul. Eu sper ca în cele din urmă să se rezolve”, a menţionat ea.

„Regret ceea ce s-a întâmplat în finala la bârnă, dar acesta a fost cel mai important concurs din viaţa mea de până acum, a fost prima mea Olimpiadă. Îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat la bârnă, dar îmi doresc să se rezolve problema la sol. Am făcut acelaşi exerciţiu de la sol şi în finala pe echipe, şi chiar l-am făcut mai bine. Dacă atunci am luat 13,900, eu mi-aş fi dat acum 14,000 (n.r. – în finala la sol)”, a adăugat ea.

Preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu, a trimis, luni, o scrisoare de protest către Federaţia Internaţională de Gimnastică, adresată direct preşedintelui Morinari Watanabe, pentru reanalizarea contestaţiei exerciţiului din finala la sol al Sabrinei Maneca-Voinea, la Jocurile Olimpice de la Paris, potrivit unui comunicat al COSR.

COSR precizează că ”Sabrina Voinea a fost depunctată cu o zecime pentru că ar fi plecat într-o linie acrobatică cu călcâiul în afara liniei. Imaginile video şi foto infirmă această teorie”.

De asemenea, Federaţia Română de Gimnastică (FRG) a cerut analiza Federaţiei Internaţionale de specialitate pentru eroarea de arbitraj din finala de la sol de la Jocurile Olimpice de la Paris, precizând totodată că a depus două memorii la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne pentru repunerea în drepturi a Sabrinei Voinea, care a pierdut medalia de bronz în urma contestaţiei delegaţiei Statelor Unite ale Americii.

Ana Maria Bărbosu s-a clasat pe locul patru la sol, luni, în concursul de gimnastică artistică din cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris, în timp ce Sabrina Maneca-Voinea s-a clasat pe cinci.

Bărbosu a fost pentru câteva zeci de secunde medaliată cu bronz, însă americanca Jordan Chiles a depus contestaţie şi i s-a mărit nota, de la 13,666 la 13,766 astfel că a terminat pe poziţia a treia.

Sabrina Maneca-Voinea a făcut şi ea contestaţie pentru nota primită (13,700), dar aceasta a fost respinsă.

Medalia de aur a fost cucerită de brazilianca Rebeca Andrade, notată cu 14,166, în timp ce argintul a revenit americancei Simone Biles (14,133).