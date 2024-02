Salvați Strada Chiristigiilor din ghearele Primăriei Sectorului 2

Am mai scris despre consecințele nefaste ale fanteziilor șefilor trecători de la Primăria Sectorului 2, legate de zona Obor.

Asaltul recent asupra zonei a început – primul pas – cu strada noastră, Str. Chiristigiilor, prin proiectul “Reabilitare și modernizare sistem rutier – strada Chiristigiilor“, început la data de 09.10.2023, cu durata lucrării de 6 luni. Autorizația de construire are nr. 497/03.10.2023. Costul proiectului este de 7.409.984,84 lei (TVA inclus), proiect de investiții, cheltuieli și deranj absolut nemotivate, pentru că strada Chiristigiilor era într-o stare foarte bună. În plus, foarte puțini pietoni circulă pe această stradă.

Strada are 440 m lungime și 13 m lățime. Se circula în sens unic dinspre Str. Ziduri Moși până la Str. Avrig, apoi în dublu sens pînă la Șos. Mihai Bravu. Existau locuri de parcare perpendicular sau oblic la bordură, parțial cu plată, parțial parcare pe trotuar (în zona blocurilor, numerele 1-6, unde trotuarul avea 11,5 m lățime, inclusiv zona verde) pe toată lungimea străzii, de-o parte și de alta a ei, în total circa 240 locuri de parcare, pentru rezidenți, musafiri, bucureșteni veniți la magazinele din zonă, la Primărie, la Piața Obor sau la magazinul Bucur Obor.

Proiectul mai sus amintit prevede, în principal:

1-îngustarea strazii Chiristigiilor pe toată lungimea sa de la 13 m la 5 m, pentru a lărgi trotuarul spre Parc de la circa 1,6 m la circa 9,6 m, cu pastile de spațiu verde incluse; aceasă măsură aberantă va stânjeni traficul, nu-l va fluidiza, lărgirea trotuarului fiind total nemotivată, deoarece foarte puțini pietoni circulă pe Str. Chiristigiilor; în plus, este aberant ca Strada Avrig, cu lățimea de 9,5 m să se „verse” într-o stradă (Chiristigiilor) de numai 5 m lățime.

2- eliminarea a peste 116 locuri de parcare (adică cel puțin toate locurile de parcare adiacente la trotuarul spre Parcul Obor al străzii Chiristigiilor pe toată lungimea sa (440 m)), rămânând doar 93 locuri de parcare (conform Planului de situație); această măsură aberantă va crește presiunea pe locurile de parcare rămase, ducând la degradarea – și nu la ridicarea – calității vieții locuitorilor orașului, cum se declamă demagogic; dacă se dorea totuși, deși este aberant, eliminarea unor locuri de parcare și mai mult spațiu pentru pietoni, trebuiau eliminate locurile de parcare din stânga și din dreapta Primăriei (cele 113), deoarece au fost create abuziv în Parcul Obor (ca și clădirea Primăriei);

3-în consecință, circulația se va face exclusiv în sens unic, dinspre Ziduri Moși spre Mihai Bravu; soluția este proastă, deoarece proximitatea pasajului Obor va lungi traseul pe care un rezident va trebui să-l parcurgă pentru a ajunge acasă, mărind astfel, și nu micșorând, numărul de noxe.

În prezent, proiectul se află în faza de „reabilitare” a trotuarului adiacent blocurilor, a pastilelor pentru parcări și a carosabilului de 5 m – toate acoperite cu dale (pavele) de beton de diferite grosimi, fixate pe nisip pus pe beton, de prost gust și utilitate discutabilă. Se circulă deja în sens unic dinspre Ziduri Moși spre Mihai Bravu, provizoriu pe porțiunea din vechiul carosabil de 8 m (=13-5) care va deveni prin proiect trotuar. Deci, carosabilul vechi încă există, deci se poate încă interveni pentru stoparea ideii aberante de a-l îngusta de la 13m la 5m lățime.

Să observăm că (și) panoul conține o greșeală: data de finalizare trebuie să fie 09.04.2024.





Deci, Primăria Sectorului 2, după ce s-a instalat abuziv în Parcul Obor și a făcut abuziv parcare publică în Parcul Obor, după ce a permis construirea mall-ului Veranda în zonă, „omorând” astfel multe mici afaceri românești, acum Primăria vrea să transforme toată zona într-un mall imens, să suprime și spiritul locului, sub umbrela unei pretinse „regenerări urbane”, realizate împreună cu Banca Mondială ?! Nu mă miră! Multe „realizări” după 1989 s-au făcut împreună cu Banca Mondială și alte entități străine – nu lărgesc discuția aici. Și a început, primul pas cu Str. Chiristigiilor, abuziv mutilată în acest scop, nemotivat și pe bani foarte mulți. Am făcut sesizări peste tot (ADP2, Primăria Capitalei, Inspectoratul de Stat în Construcții). Citez din răspunsurile primite formulate de beneficiarul investiției, ADP2:

Lățimea carosabilului este redusă de la 13m la 5m sub pretextul hilar al „calmării traficului auto”; să înțelegem că au în plan să „calmeze traficul auto” în acest mod în tot sectorul ?

„Parcarea pe trotuar” este ilegală pentru noi (pentru că nu ni s-a aprobat) și am fost amendați din greu de Poliția locală obedientă; dar este legală pentru ADP2 (Administrația Domeniului Public a Sectorului 2), care și-a aprobat zeci de locuri de parcare pe trotuar (voi reveni asupra acestui abuz). Era ieftin și legal să ne fie aprobată parcarea pe trotuar; dar aveau în plan proiectul, în care au fost preferate alveolele în trotuar pentru parcare, pe bani grei.

„Executarea pavajului din dale de beton este o soluție tehnică modernă, cu aspect estetic superior” mi s-a răspuns. Da, poate că este o soluție pentru o stradă nouă, sau una veche aflată într-o stare proastă, și poate că aspectul estetic este superior, pentru unii, depinde de gust. Dar strada Chiristigiilor era într-o stare foarte bună, așa că „ frezarea straturilor asfaltice din carosabil, decapare mixturi asfaltice la trotuare” și „refacerea carosabil, trotuare şi parcări cu dale autoblocante prefabricate din beton” este soluția găsită în proiect pentru a masca operațiunea de reconfigurare a străzii după bunul plac al Primăriei/Primarului, dar pe banii noștri, ai tuturor, bani care puteau fi folosiți în multe alte lucrări în sector, inclusiv în rezolvarea pe capitală a problemei termoficării. Este plină țara de lucrări făcute pe bani mulți, europeni sau românești, care nu au nicio utilitate.

Am primit, pe 16 februarie, în cutia poștală, Invitația la dialog cu primarul Radu Mihaiu, atașată.

Observații:

Dl primar nu spune nimic de mutilarea străzii Chiristigiilor de la 13 m la 5 m lățime..

Dl primar nu se atinge de parcarea în incinta Primăriei, uitând că este de fapt parcare în incinta parcului Obor – deci, parcarea în parc este în continuare permisă.

Dl primar recunoaște că a redus numărul locurilor de parcare pe Str. Chiristigiilor – fără nicio motivare – și ne trimite să parcăm în altă parte.

Multe date sunt false. De exemplu, Parcarea subterană Pasaj Obor are, conform site-ul său, 811, și nu 911 locuri de parcare; Parcarea publică incinta Primarie Sector 2 (parc Obor) are 113 locuri de parcare (poate număra oricine locurile, pentru că sunt marcate, pe imaginea oferită de Google Earth), și nu 95.

Vă supuneți sau vă opuneți proiectului de regenerare urbană a zonei Obor?

Veniți joi, 22 februarie, ora 18, în fața Primăriei, să vă spuneți părerea!

Dr. Afrodita Iorgulescu

matematician

18 februarie 2024