Sindromul cucului la Primăria Sectorului 2

Primăria Sectorului 2 și-a făcut actualul sediu prin anii 2000, abuziv, cu toate protestele cetățenilor din zonă, în Parcul Obor, ocupând aproape jumătate din parc. Adresa sa este Str. Chiristigiilor nr. 11-13. La subsol există o parcare pentru funcționarii din primărie, despre care nu am găsit informații. Pe lângă sediu, Primăria a mai betonat parcul și pentru o stradă (închisă circulației publice) care o separă de parc și pentru două parcări cu plată, de-o parte și de alta a sediului, având 52 locuri de parcare spre aleile din fața magazinului Bucur Obor și 61 locuri de parcare spre Str. Chiristigiilor, deci în total 113 locuri de parcare .

Zona Obor era deja foarte aglomerată din cauza Pieței Obor și a magazinului Bucur Obor. S-au adăugat acum funcționarii primăriei și toți bucureștenii care vin cu diferite probleme la primărie, inclusiv pentru căsătorii.

Piața Obor este cea mai mare piață agro-alimentară din București, cunoscută și apreciată de toți românii și chiar și de străini. Istoria pieței Obor datează de trei secole (Obor înseamnă ‘târg de vite’). Construcția halelor centrale ale pieței Obor, în cărămidă aparentă, azi monument istoric, a început în 1936, fiind inaugurată în 1950.

Fotografie preluată de pe internet, Agerpres:

Clădirea noului centru agro-alimentar „Piaţa Obor”, aflată la nord de Halele Obor, a fost inaugurată la 2 octombrie 2010. Noua construcţie este compusă din subsol, parter

şi două etaje, care se încadrează în specificul zonei agroalimentare, având aceeaşi culoare cu Halele Obor. La subsolul clădirii este amenajată o parcare cu 187 locuri de parcare, cu acces din Str. Ziduri Moși – Str. Chiristigiilor. Pe strada Ziduri Moși, lângă capătul Străzii Chiristigiilor, exisă o parcare într-o stare deplorabulă cu circa 47 locuri de parcare. Mai există și o parcare supraterană a Pieței Obor, cu acces din Aleea Câmpul Moșilor, cu 144 locuri de parcare.

Sute de oameni vin în fiecare zi în Piața Obor ca să-și cumpere fructe și legume proaspete la prețuri avantajoase, carne și produse din carte, brânzeturi, direct de la producători. Zona este foarte vie, aglomerată din cauza cumpărătorilor, dar și din cauza comercianților/producătorilor care aduc produsele spre vânzare.

În anul 1975, a fost inaugurat blocul ALMO (Ansamblul de Locuințe și Magazine Obor), cu adresa în Șos. Colentina nr. 2, având la parter și etajul 1 magazinul Bucur Obor. Magazinul a devenit emblematic pentru București încă din perioada comunistă, și a continuat să fie un punct de atracție pentru cumpărătorii care doresc să achiziționeze rapid produse la prețuri bune și toate la un loc. Și aici zona este aglomerată, din cauza rezidenților, a cumpărătorilor și a comercianților care aduc produsele spre vânzare. Cele două trotuare – adiacente magazinului și Parcului Obor (între Șos. Mihai Bravu și Aleea Câmpul Moșilor) sunt debușeu pentru bucureștenii care vin în zonă cu tramvaiul, autobuzul sau metroul, deci sunt aglomerate. Există o parcare foarte aglomerată pe cele două alei fără nume aflate între magazin și Parcul Obor (între Șos. Mihai Bravu și Aleea Câmpul Moșilor), cu circa 230 locuri de parcare (am numărat mașinile parcate pe imaginea obținută cu Google Earth):

“Propunerile pentru zona Obor includ soluții pentru realizarea unui spațiu public dedicat cu precădere pietonilor, dar nu se pierde din vedere nici „puternicul” caracter comercial al zonei, ce presupune o nevoie mare de locuri de parcare, spune consilierul Panaitescu.” (https://b365.ro/cum-va-arata-zona-de-la-piata-obor-revitalizata-pasajele-pietonale-si-hala-terminal-vor-fi-renovate-lista-completa-a-celor-10-obiective-de-investitii-486707/ 16.11.2022)

“Primăria Sectorului 2 vrea să transforme jumătate din strada aflată între magazinul Bucur Obor și sediul instituției, în zonă pietonală, a anunțat primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, pe pagina de Facebook.

Practic va fi desființat unul din cele două sensuri de circulație și aproximativ 100 de locuri de parcare. În loc se vor amenaja spații verzi, locuri de petrecere a timpului liber și o pistă de biciclete.

Pentru mașini va rămâne un singur sens de circulație, dinspre Șoseaua Colentina spre Șoseaua Mihai Bravu și 50 de locuri de parcare. Spre Șoseaua Mihai Bravu va fi amenajată și o nouă intrare în parcarea subterană de la Bucur Obor. Aceasta are circa 1.000 de locuri de parcare însă sunt nefolosite deoarece intrarea se face doar din pasajul subteran Obor, iar multă lume nici nu știe de existența ei. …

„Oborul intră într-o nouă eră. Avem în lucru mai multe proiecte care vor transforma întreg cartierul. Primul dintre ele e reconfigurarea aleii cu ceas. Sectorul 2 merită spații publice moderne și civilizate”, a scris Radu Mihaiu pe pagina de Facebook.”

(https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-26197092-video-jumatate-din-strada-dintre-magazinul-bucur-obor-primaria-sectorului-2-transformata-zona-pietonala.htm 10.04.2023)

Deci, Primăria Sectorului 2 a pus gând rău zonei Obor, considerată `înapoiată și necivilizată’, care trebuie deci `modernizată și civilizată’, asta însemnând spațiu public destinat cu precădere pietonilor. Importanța comercială a zonei este lăsată pe planul doi, asta însemnând că dacă ai făcut piața sau cumpărături în zonă, trebuie să fii în stare să-ți duci sacoșele grele tocmai în parcarea subterană de la Pasajul Obor, pentru că este demodat/necivilizat să ai pretenția să ai mașina aproape într-o parcare la suprafață. Iar dacă nu-ți convine, nu mai veni la Obor.

Transformarea cartierului a început însă – primul pas – cu strada noastră, Str. Chiristigiilor, prin proiectul, în curs de execuție de o lună de zile, “Reabilitare și modernizare sistem rutier – strada Chiristigiilor“.

Strada are 440 m lungime și avea 13 m lățime. Se circula în sens unic dinspre Str. Ziduri Moși până la Str. Avrig, apoi în dublu sens pînă la Șos. Mihai Bravu. Existau locuri de parcare perpendicular sau oblic la bordură, parțial cu plată, parțial parcare pe trotuar (în zona blocurilor, numerele 1-6, unde trotuarul avea 11,5 m lățime, inclusiv zona verde) pe toată lungimea străzii, de-o parte și de alta a ei, în total circa 240 locuri de parcare, pentru rezidenți, musafiri, bucureșteni veniți la magazinele din zonă, la Primărie, la Piața Obor sau la magazinul Bucur Obor.

https://www.cotidianul.ro/planul-aberant-al-primariei-sectorului-2-pentru-str-chiristigiilor/

Proiectul mai sus amintit (vezi Planul de situație de mai jos):

1- elimină peste 116 locuri de parcare (adică cel puțin toate locurile de parcare adiacente la trotuarul spre Parcul Obor al străzii Chiristigiilor pe toată lungimea sa (440 m), rămânând doar 93 locuri de parcare; această măsură aberantă va crește presiunea pe locurile de parcare rămase, ducând la degradarea – și nu la ridicarea – calității vieții locuitorilor orașului; dacă se dorea totuși, deși este aberant, eliminarea unor locuri de parcare și mai mult spațiu pentru pietoni, trebuiau eliminate locurile de parcare din stânga și din dreapta Primăriei (cele 113), deoarece au fost create abuziv în Parcul Obor;

îngustează strada Chiristigiilor pe toată lungimea sa (lărgită acum ceva timp în dreptul parcului) de la 13 m la 5 m, pentru a lărgi trotuarul spre Parc de la circa 1,6 m la circa 8 m, cu pastile de spațiu verde incluse; această măsură aberantă va stânjeni traficul, nu-l va fluidiza, lărgirea trotuarului (mai înainte micșorat în dreptul parcului) fiind nemotivată, foarte puțini pietoni circulând pe Str. Chiristigiilor;

în consecință, circulația se va face exclusiv în sens unic, dinspre Ziduri Moși spre Mihai Bravu; soluția este proastă, deoarece proximitatea pasajului Obor va lungi traseul pe care un rezident va trebui să-l parcurgă pentru a ajunge acasă, mărind astfel, și nu micșorând, numărul de noxe;

mărește numărul trecerilor pentru pietoni (zebre) pe stradă (exclusiv capetele) de la 2 la 4; soluția mărește numărul de noxe, datorită opririlor mai frecvente pe distanța scurtă de 440 m;

creează alveole pentru parcare în trotuarul lat de 11,5 m (inclusiv zona verde) al străzii, pe segmentul dintre Șos. Mihai Bravu și Str. Avrig, pe partea blocurilor, unde înainte se parca pe trotuar; soluția este costisitoare și produce pierderea de spațiu util pentru parcare, deci micșorarea numărului de locuri de parcare; soluția foarte ieftină era crearea de locuri de parcare pe trotuar;

creează niște excrescențe ale trotuarului, pe segmentul dintre Str. Avrog și Ziduri Moși, pe partea blocurilor, probabil ca să fie în ton cu alveolele; soluția este aberantă, fiind costisitoare și produce pierderea de spațiu util pentru parcare, deci micșorarea numărului de locuri de parcare; se puteau desena aceste excrescențe cu vopsea pe carosabil;

7- înlocuiește pe trotuare asfaltul cu dale din beton; soluția este cred mai costisitoare, îngreunează curățenia și mersul unui cărucior.

“Sunt prea multe locuri de parcare în zonă”, mi-a răspuns, absolut aberant, domnul Andrei Tudor Panaitescu, devenit viceprimar la Sectorul 2, la audiența din 7 noiembrie 2023, la întrebarea „care este motivația că prin proiectul în curs de execuție sunt eliminate locuri de parcare, când se știe că este lipsă mare de locuri de parcare”. Amintesc aici că acum câțiva ani Primăria vehicula informația despre un bloc cu 6 etaje de parcări supraterane pe Str. Ziduri Moși, cu 120 locuri de parcare.

Din documentul: HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico–economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii de interes local „ Reabilitare şi modernizare sistem rutier strada Chiristigiilor”, emis de Consiliul Local al Sectorului 2, în fișierul: 13 ph indicatori Str. Chiristigiilor.pdf, de 5.4 MB din 25.04.2023,

aflat la adresa:

http://public.ps2.ro/Administratie%20Publica%20Locala/Proiecte%20CLS2/2023

aflăm că:

(Referat de aprobare) “Reabilitarea străzii Chiristigiilor este impusă de

necesitatea îmbunătăţirii condiţiilor de circulaţie auto/pietonală, fluidizarea şi creşterea gradului de siguranţă ale traficului, reducerea volumului de noxe şi creşterea gradului de confort al locuitorilor Unităţii Administrativ Teritoriale – Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti.

De asemenea, proiectul se aliniază prevederilor Planului de dezvoltare al Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti.

Scopul realizării acestei investiţii este ca pe termen scurt şi mediu să contribuie la:

– dezvoltarea durabilă a Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti;

– ridicarea calităţii vieţii locuitorilor zonei vizate şi ai oraşului ;

– reducerea poluării prin reabilitarea infrastructurii rutiere existente.”

Observație. Recunoaștem limbajul de lemn standard, formal, care acoperă orice proiect similar.

(Nota de prezentare) “Descrierea investitiei :

–prezentarea investitiei : se are în vedere refacerea structurii rutiere cu îmbrăcăminte asfaltică deoarece prezintă defecte specifice cu implicaţii asupra calităţii şi fluenţei traficului – denivelări, suprafeţe plombate, crăpături şi fisuri, defecte de margine, defecte rezultate din intervenţiile anterioare ocazionate de introducerea sau efectuarea de reparaţii la reţelele de utilităţi

–caracteristicile tehnice:suprafaţa totală = 10.019,00 mp din care

-carosabil = 2.829,00 mp;

-trotuare = 3.850,00 mp;

-parcări = 1.339,00 mp;

-lungime stradă = 440,0 ml;

-spaţii verzi = 1.450,00 mp;

-racordare străzi adiacente 551,00 mp din care:

-carosabil 183,00 mp;

-trotuare 368,00 mp;

–solutii tehnice propuse: frezarea straturilor asfaltice din carosabil, decapare mixturi asfaltice la trotuare, înlocuirea bordurilor degradate, refacerea pantelor în profil longitudinal şi transversal pentru colectarea şi descărcarea apelor pluviale către gurile de colectare, refacerea carosabil,trotuare şi parcări cu dale autoblocante prefabricate din beton, refacerea semnalizării şi marcajelor rutiere.”

Observație. Strada Chiristigiilor nu avea „defecte” care să necesite refacerea structurii rutiere (am destule fotografii care probează acest lucru), cele câteva reparații la trotuar (era nou la începutul construcției) necesare în urma finalizării construirii noului bloc de la nr. 12 (?) cădeau, cred, în sarcina proprietarului blocului.

Se minte prin omisiune prin faptul că nu se pomenește în tot documentul de crearea de alveole, de îngustarea străzii, de lărgirea trotuarului. Datele prezentate ridică semne de întrebare, de exemplu: lungimea străzii fiind de 440 m (n-am verificat) și lățimea carosabilului din proiect fiind de 5m, rezultă o suprafață de carosabil de 2.200 mp, și nu 2.829 mp cum apare mai sus, sau, împărțind 2.829 la 440, rezultă o lățime a carosabilului de 6,4 m, și nu 5 m, cum apre în Planul de situație de mai sus. Bordurile vechi au fost scoase și deja luate, deși erau aproape noi, nedegradate etc.

(ultima pagină) “ln prezent, exis t ă 147 locuri de parcare pe stra

da Chiristigiilor,

amenajate perpendicular pe bordura, atat pe partea stanga cat si pe partea dreapta.

Cu toate acestea, luand in considerare noile locuri de parcare care se vor realiza în

Sectorul 2 şi a celor 6 parcări publice din apropierea zonei amenajate, care însumează un total de 1448 de locuri de parcare, numărul total de locuri de parcare propuse în această amenajare de pe strada Chiristigiilor va fi redus la 99.

Parcari existente in zona:

Localizare Numar de locuri de parcare

Parcare supraterana Piata Obor 136

Parcare subterana Piata Obor 187

Parcare subterana Pasaj Obor 911

Parcare publica incinta Primarie Sector 2 95

Parcari Alee fara nume intre Sos. M. Bravu si Campul Mosilor 68

Parcare Strada Ziduri Mosi 51

TOTAL 1448

Inventarul locurilor de parcare ln zona propusa spre amenajare:

–înainte de intervenţie: 147

– după intervenţie 99”

Observație. Majoritatea datelor sunt false. De exemplu, Parcarea subterană Pasaj Obor are, conform site-ul său, 811, și nu 911 locuri de parcare; Parcarea publică incinta Primarie Sector 2 are 113 locuri de parcare (poate număra oricine locurile, pentru că sunt marcate, pe imaginea oferită de Google Earth), și nu 95; Parcările Alee fara nume intre Sos. M. Bravu si Campul Mosilor au circa 230 locuri de parcare (poate număra oricine autoturismele pe imaginea oferită de Google Earth), și nu 68. Înainte de intervenție, după cum am mai spus, pe Str. Chiristigiilor erau circa 240 locuri de parcare (poate număra oricine autoturismele pe imaginea oferită de Google Earth) și rămân 93, conform Planului de situație de mai sus. Fac observația că niciodată nu au fost marcate regulamentar (cu linii trasate pe carosabil) locurile de parcare pe strada Chiristigiilor, deși multe erau cu plată, probabil tocmai în scopul de a declara arbitrar orice număr.

În plină perioadă de austeritate în țară, Primăria sectorului 2 cheltuie 7.409.984,84 lei (TVA inclus) cu acest proiect de investiții, cheltuieli și deranj absolut nemotivate, pentru că strada Chiristigiilor era într-o stare foarte bună. În plus, foarte puțini pietoni circulă pe această stradă.

În concluzie, Primăria Sectorului 2, după ce s-a instalat abuziv în Parcul Obor, se străduiește din răsputeri să suprime spiritul locului. După ce a permis construirea mall-ului Veranda în zonă, acum vrea să transforme toată zona

într-un mall imens. Și a început, primul pas cu Str. Chiristigiilor, abuziv mutilată în acest scop. Ce faceți bucureșteni, sunteți de acord? Eu mă opun categoric.