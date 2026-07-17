Un echipaj din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean a reuşit să captureze șarpele, care a fost ulterior eliberat, departe de zonele populate.
”În această dimineaţă, în jurul orei 08:00, un echipaj din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Constanţa a intervenit pe o plajă din staţiunea Venus, în urma unui apel la numărul unic de urgenţă 112, prin care era semnalată prezenţa unui şarpe cu o lungime de aproximativ 1,5 metri printre şezlonguri.
Jandarmii au reuşit să captureze reptila în condiţii de siguranţă, fără a pune în pericol persoanele aflate în zonă”, au transmis, vineri, reprezentanţii Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Constanţa.
Citește și: Experiență de groază: S-au trezit cu un şarpe în apartament
Ei au menţionat că şarpele a fost transportat şi eliberat în habitatul său natural, într-o zonă sigură şi retrasă, departe de zonele populate.
Jandarmii au menţionat că intervenţia s-a încheiat fără incidente, iar pericolul pentru persoanele aflate pe plajă a fost înlăturat.
Turiștii care au ajuns pe litoral anul acesta au avut mai multe probleme în ceea ce privește nerespectarea măsurilor specifice privind operarea plajelor turistice, dar nu numai.
Citește și: Controale ANPC în toată țara. Probleme grave la alimente și igienă
Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au controlat, în perioada 6-12 iulie, stațiunile de pe litoralul românesc, iar în urma acestor verificări au fost aplicate mai multe amenzi, valoarea lor depășind 750.000 lei.
Astfel, au fost găsite nereguli și la capitolul alimentar, fiind identificate probleme precum utilizarea uleiului cu grad avansat de degradare termică, întreţinerea necorespunzătoare a blocului alimentar, comercializarea unor produse cu data limită de consum depăşită sau nerespectarea condiţiilor şi temperaturilor de depozitare recomandate de producător.
De asemenea, alte abateri constatate au vizat comercializarea unor suveniruri fără date de identificare, deficienţe de informare privind produsele textile şi încălţămintea, precum şi lipsa instrucţiunilor, avertismentelor şi recomandărilor de utilizare în limba română.
5 comentarii
A iesit sa ia vitamina D.
Eveniment national!
Venise si el la plaja. Cauta un sezlong liber. Serpii aceia nu sunt veninosi.
Noroc ca nu l-a aruncat vreun Dorel in mare,sa se puna pe pciorul unei pitzi,ca sa fi vazut apoi mare Braiching Niuz,la Ghitza TiVi,in ceasuri tarzii si titlu mare,cu rosu,pe ecran: LUI NICUSOR II ARDE DE INTREVEDERI,IAR PE ROMANI II MANANCA SERPII !”
Bine ca nu i-a muscat pe bolojan,Sigartau sau Muraru,ca murea sarpele.
mai periculoase sunt viperele rujate!
Lasati mai oamenilor taratoarele in pace, ca va scapa de soareci, sobolani, mai putin de prostie…