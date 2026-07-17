Un echipaj din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean a reuşit să captureze șarpele, care a fost ulterior eliberat, departe de zonele populate.

”În această dimineaţă, în jurul orei 08:00, un echipaj din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Constanţa a intervenit pe o plajă din staţiunea Venus, în urma unui apel la numărul unic de urgenţă 112, prin care era semnalată prezenţa unui şarpe cu o lungime de aproximativ 1,5 metri printre şezlonguri.

Jandarmii au reuşit să captureze reptila în condiţii de siguranţă, fără a pune în pericol persoanele aflate în zonă”, au transmis, vineri, reprezentanţii Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Constanţa.

Ei au menţionat că şarpele a fost transportat şi eliberat în habitatul său natural, într-o zonă sigură şi retrasă, departe de zonele populate.

Jandarmii au menţionat că intervenţia s-a încheiat fără incidente, iar pericolul pentru persoanele aflate pe plajă a fost înlăturat.

Turiștii care au ajuns pe litoral anul acesta au avut mai multe probleme în ceea ce privește nerespectarea măsurilor specifice privind operarea plajelor turistice, dar nu numai.