Șarpe, observat pe plaja din Venus, printre şezlonguri. Jandarmii, chemați să intervină – VIDEO

Jandarmii au reușit să captureze reptila în condiții de siguranță, fără a pune în pericol persoanele aflate în zonă.

Liliana Vornicu
Șarpe, observat pe plaja din Venus, printre şezlonguri. Jandarmii, chemați să intervină – VIDEO

Jandarmii au reușit să captureze reptila în condiții de siguranță, fără a pune în pericol persoanele aflate în zonă.

Un şarpe de aproximativ un metru şi jumătate a fost observat, vineri dimineaţă, în staţiunea Venus, printre şezlonguri. Oamenii aflaţi în zonă au cerut ajutorul jandarmilor.

Un echipaj din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean a reuşit să captureze șarpele, care a fost ulterior eliberat, departe de zonele populate.

”În această dimineaţă, în jurul orei 08:00, un echipaj din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Constanţa a intervenit pe o plajă din staţiunea Venus, în urma unui apel la numărul unic de urgenţă 112, prin care era semnalată prezenţa unui şarpe cu o lungime de aproximativ 1,5 metri printre şezlonguri.

Jandarmii au reuşit să captureze reptila în condiţii de siguranţă, fără a pune în pericol persoanele aflate în zonă”, au transmis, vineri, reprezentanţii Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Constanţa.

Citește și: Experiență de groază: S-au trezit cu un şarpe în apartament

Ei au menţionat că şarpele a fost transportat şi eliberat în habitatul său natural, într-o zonă sigură şi retrasă, departe de zonele populate.

Jandarmii au menţionat că intervenţia s-a încheiat fără incidente, iar pericolul pentru persoanele aflate pe plajă a fost înlăturat.

Turiștii care au ajuns pe litoral anul acesta au avut mai multe probleme în ceea ce privește nerespectarea măsurilor specifice privind operarea plajelor turistice, dar nu numai.

Citește și: Controale ANPC în toată țara. Probleme grave la alimente și igienă

Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au controlat, în perioada 6-12 iulie, stațiunile de pe litoralul românesc, iar în urma acestor verificări au fost aplicate mai multe amenzi, valoarea lor depășind 750.000 lei.

Astfel, au fost găsite nereguli și la capitolul alimentar, fiind identificate probleme precum utilizarea uleiului cu grad avansat de degradare termică, întreţinerea necorespunzătoare a blocului alimentar, comercializarea unor produse cu data limită de consum depăşită sau nerespectarea condiţiilor şi temperaturilor de depozitare recomandate de producător.

De asemenea, alte abateri constatate au vizat comercializarea unor suveniruri fără date de identificare, deficienţe de informare privind produsele textile şi încălţămintea, precum şi lipsa instrucţiunilor, avertismentelor şi recomandărilor de utilizare în limba română.

Distribuie articolul pe:

5 comentarii

  2. Eveniment national!
    Venise si el la plaja. Cauta un sezlong liber. Serpii aceia nu sunt veninosi.

    Răspunde

  3. Noroc ca nu l-a aruncat vreun Dorel in mare,sa se puna pe pciorul unei pitzi,ca sa fi vazut apoi mare Braiching Niuz,la Ghitza TiVi,in ceasuri tarzii si titlu mare,cu rosu,pe ecran: LUI NICUSOR II ARDE DE INTREVEDERI,IAR PE ROMANI II MANANCA SERPII !”

    Răspunde

  5. mai periculoase sunt viperele rujate!
    Lasati mai oamenilor taratoarele in pace, ca va scapa de soareci, sobolani, mai putin de prostie…

    Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Adevarul.ro
Urban.ro
Medikatv.ro
Casalux.ro
București.ro
Casa-grădina.ro
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Cinemaraton Plus Prima Comedy Prima History Prima World Life.ro terrazarandia.ro Agro TV Servus Cluj vatabai.ro