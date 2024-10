Scandal în familia Prinţesei Diana. S-a ajuns la judecată

Noua parteneră a fratelui Prinţesei Diana a dat-o în judecată pe soţia sa acestuia pentru utilizarea necorespunzătoare a informaţiilor private, conform documentelor judiciare, citate de Reuters.

Charles Spencer, unchiul prinţilor William şi Harry, a confirmat luna aceasta relaţia sa cu Catrine Jarman, arheolog specializat în vikingi, cu care găzduieşte un podcast istoric.

Jarman a depus joi o plângere împotriva soţiei lui Spencer, Karen, pentru utilizarea abuzivă a informaţiilor private, fără alte detalii.

Charles Spencer s-a căsătorit cu Karen Gordon, fondatoarea şi directoarea organizaţiei caritabile Whole Child International, în 2011. El a declarat în iunie că divorţează.

El şi Jarman găzduiesc împreună podcastul The Rabbit Hole Detectives.

Charles Spencer says he has grown ‘close’ to his podcast co-host, Cat Jarman amidst his divorce from his third wife https://t.co/cGm0THwLF7 pic.twitter.com/zMb2Y1WFxV

— Tatler (@Tatlermagazine) October 9, 2024