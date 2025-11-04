Prim-ministrul maghiar Viktor Orban a convocat membrii cabinetului responsabili de problemele de securitate națională în legătură cu scandalul scurgerilor de date ale Partidului Tisza, care au stabilit că cetățeni ucraineni au fost implicați în gestionarea datelor. Prim-ministrul a ordonat o anchetă imediată în această chestiune.

Totul a ieșit la iveală după ce politicianul maghiar Péter Magyar a scris că rușii nu sunt doar în cămară, ci sunt deja prezenți în „sufrageriile noastre sau pe serverele Ministerului Afacerilor Externe“. Replica ministrului de Externe, Péter Szijjártó, a aruncat totul în aer: „Poate că există o neînțelegere aici, pentru că nu lista angajaților Ministerului Afacerilor Externe a fost postată pe internet, ci lista activiștilor Partidului Tisza.”

El a adăugat:

„Cred că ceea ce s-a întâmplat este unul dintre cele mai mari scandaluri din istoria politică modernă a Ungariei. Există un partid care vrea să guverneze, nu? De aceea candidează la alegeri, pentru că vrea să guverneze. Acest partid a introdus datele propriilor activiști într-o bază de date creată cu participarea ucraineană. Și acum ce s-a întâmplat? Această bază de date creată cu participarea ucraineană a fost parțial făcută publică, ceea ce înseamnă că această bază de date se află, de asemenea, în mâinile ucrainene“ a explicat ministrul.

Péter Szijjártó a avertizat că autoritățile unei țări aflate în război pot accesa cele mai personale date ale cetățenilor maghiari, „și să nu uităm că vorbim aici despre simpatizanți ai Partidului Tisza. Aș dori să repet. Autoritățile statului unei țări aflate în război pot accesa cele mai personale date ale cetățenilor maghiari.”

Asta înseamnă că o țară aflată în război poate obține influență directă asupra suveranității unei alte țări, a mai afirmat el.

Iar acuzațiile au continuat: „Datele personale ale 200.000 de cetățeni maghiari ar putea ajunge în mâinile Ucrainei, în mâinile unei țări aflate în război, iar acest lucru reprezintă un risc de securitate, atât la nivelul persoanelor în cauză, cât și la nivelul țării, a cărui gravitate cred că nimeni nu a evaluat-o încă.

Deci, acesta este un scandal. Și aici se întâlnesc firele, pentru că o bază de date creată cu participarea ucraineană de către un partid care evident servește politicii pro-război a Bruxelles-ului, nu înseamnă nimic mai mult decât că fac tot ce le stă în putință pentru a pune la putere în Ungaria un guvern pro-război. Un guvern care poate fi oricând influențat în favoarea războiului. Și aici este adevăratul risc de securitate“.

Peter Magyar este un politician maghiar despre care se spune că ar vrea să folosească modelul Macron pentru a răsturna guvernul Viktor Orban.