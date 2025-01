Scandal la Teatrul Evreiesc: „Ce cauţi tu aici?”

Actrița Maia Morgenstern a relatat, pe Facebook, că i-a fost contestat dreptul de a intra în Teatrul Evreiesc de către o persoană căreia a decis să îi păstreze, însă, anonimatul.

„Ei, dar iată că astăzi a trebuit să trăiesc pe propria-mi piele o situație, un eveniment, o atitudine pe care o credeam de mult apusă. Definitiv. Uitată. De nerepetat. De neacceptat. Iată, astăzi, când am ajuns în teatru, la muncă, la repetiție mi-a fost contestat dreptul de a intra. De a mă afla în incinta Teatrului, Teatrul Evreiesc de Stat, unde muncesc de 45 de ani. Se pune sub semnul întrebării dreptul meu a munci în teatru, ca actriță.

„Ce cauți tu aici? De ce ești tu astăzi aici? Cu ce drept?”, am fost întrebată. Am preferat să mă strecor pe lângă pereți. Să nu răspund. Să nu dezvolt un conflict. Să nu răspund la agresivitate.

Dar mi-a stat mintea în loc. Am tăcut. Am greșit. De multă vreme sunt supusă unor atacuri imunde, mizerabile. Nedemne. Calomnioase. Defăimare. Am încercat să nu pun la suflet. Să mă fac că nu observ. Te pui cu toți…treci, dragă, mai departe! Mă sfătuiau mulți. Cred c-am greșit. E prea mult. E oribil. Copiii mei au fost alungați din TES. Acum e rândul meu?!”, a scris cunoscuta actriță pe Facebook.

Postarea a stârnit numeroase reacții din partea colegilor din lumea artistică. Maia Morgenstern a revenit cu o nouă postare, dar fără să dezvăluie numele persoanei care i-a contestat prezența în teatru.

„Să târăști un om într-un scandal mediatic nu face decât să-l transforme din agresor în victimă, din hărțuitor în martir. Îi conferă vizibilitate, popularitate. O notorietate pe care, altfel, n-o are. Eu n-am să cad în această capcană, n-am să mă las provocată. Iar ispita denunțului, a delaținunii.. e foarte mare, știu. Eu? Eu – mă voi lega de catargul principiilor după care îmi conduc existența, ambarcațiunea vieții mele. Și voi naviga, precum Ulise, surdă la cântecului de sirenă al somațiilor de moment!”, a scris actrița pe Facebook.



Maia Morgenstern a fost director al Teatrului Evreiesc de Stat, funcție din care și-a dat demisia în noimebrie 2024.