Se leapădă Guvernul Tofan de limba română?

Guvernul Vasile Tofan a decis să taie din program concertul dedicat zilei de 31 august, invocând nevoia de a optimiza cheltuielile. Pe 27 august vor rămâne parada militară și un concert despre care premierul spune că va fi mai modest, iar de Ziua Limbii Române va fi organizată Marea Dictare Națională, ajunsă la a patra ediție. Tofan și-a explicat alegerea printr-o formulă ușor de înțeles, și anume să mai strângă și statul cureaua, nu doar cetățenii.

Argumentul economic nu este lipsit de logică. Republica Moldova nu are bani de risipit, iar sărbătorile naționale nu trebuie transformate automat în scene scumpe, onorarii umflate și artificii electorale. Numai că decizia rămâne ciudată prin simbolul pe care îl produce. Dintre toate evenimentele care puteau fi redimensionate, Guvernul a ales tocmai concertul din 31 august. Păstrează parada, păstrează concertul Independenței, dar scoate manifestarea culturală dedicată limbii române.

Marea Dictare este o inițiativă excelentă. Pune accentul pe educație, scriere corectă și participare civică. Dar o dictare nu poate înlocui întreaga dimensiune publică, populară și culturală a unei sărbători care vorbește despre identitate, memorie și apartenență. În politică, însă, economiile mici pot produce costuri simbolice surprinzător de mari. Aici începe însă întrebarea care nu poate fi evitată ușor.

Economie mică, semnal mare

Problema nu este că Guvernul refuză un spectacol fastuos. Problema este impresia că limba română a devenit cea mai comodă linie de tăiat din buget. Un concert poate fi organizat decent și cu bani puțini, mai exact cu artiști locali, orchestre publice, teatre, elevi, studenți și instituții deja finanțate de stat. Putea exista un program sobru, fără vedete costisitoare, dar cu un mesaj limpede.

Mai stranie este și lauda premierului pentru curajul ministrului Culturii de a renunța la concert. Curajul politic nu înseamnă să anulezi o scenă. Curaj ar fi să publici bugetul inițial, să explici cât economisești, să arăți unde merg banii și să propui o alternativă care păstrează demnitatea sărbătorii. În absența acestor explicații, economia riscă să pară mai degrabă o improvizație decât o politică.

Nu, un concert anulat nu înseamnă că Guvernul Tofan se leapădă de limba română. Ar fi o acuzație prea mare pentru o singură decizie administrativă. Dar guvernele sunt judecate și prin simboluri. Mai ales într-o societate unde identitatea este sensibilă și exploatată. De aceea, fiecare tăiere bugetară trebuie cântărită și ca mesaj.

Bucureștiul și testul coerenței

Mâine, 30 iulie, Vasile Tofan merge la București în prima sa vizită externă. Va discuta cu președintele Nicușor Dan, cu premierul Ilie Bolojan, cu liderii Parlamentului și cu reprezentanți ai mediului de afaceri despre proiecte comune, economie și securitate.

Tocmai de aceea, premierul ar trebui să evite orice disonanță între mesajul extern și gesturile de acasă. Nu poți vorbi la București despre comunitatea de limbă, istorie și destin, iar la Chișinău să lași impresia că celebrarea publică a limbii române este un accesoriu dispensabil.

Guvernul încă poate corecta mesajul fără să revină la cheltuieli mari. Poate transforma Marea Dictare în centrul unei zile mai ample, cu recitaluri, lecturi publice, muzică și acces gratuit la instituțiile culturale. Austeritatea nu obligă la tăcere. Obligă la creativitate și transparență.

Guvernul Tofan nu se leapădă de limba română. Dar, prin această decizie, riscă să pară că o tratează ca pe o rubrică bugetară secundară. Iar pe 31 august, într-un spațiu încă disputat identitar, tăcerea unei scene poate spune mai mult decât toate discursurile oficiale.