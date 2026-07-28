Prima vizită oficială la București a noului premier moldovean Vasile Tofan. Conectivitatea energetică și integrarea în UE, priorități la Palatul Victoria

Aflat la prima sa vizită oficială în România de la preluarea mandatului, șeful Executivului de la Chișinău va discuta cu oficialii români despre proiectele strategice de infrastructură, securitatea regională și sprijinul ferm al Bucureștiului pentru parcursul european al țării vecine.
Interconectare energetică, transporturi și securitate la Prut
Întrevederea bilaterală dintre Ilie Bolojan și Vasile Tofan se va concentra pe analizarea stadiului actual și identificarea măsurilor de accelerare a proiectelor comune. Accentul principal va fi pus pe sectoarele de transport și energie, considerate esențiale pentru asigurarea unei mai bune conectivități între cele două maluri ale Prutului și pentru consolidarea independenței energetice a Republicii Moldova.
Totodată, pe agenda de lucru a celor doi premieri se află evoluțiile de securitate din regiune, intens marcate de continuarea războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Cei doi înalți demnitari vor evalua consecințele economice și de securitate pe care conflictul le generează în zona Mării Negre și vor stabili măsuri comune pentru gestionarea acestor provocări.
În cadrul convorbirilor de la Palatul Victoria, prim-ministrul Ilie Bolojan va reitera angajamentul ferm al României în sprijinirea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Dialogul va include aspecte concrete privind asistența tehnică, cooperarea sectorială și coordonarea diplomatică necesare pentru avansarea rapidă a reformelor și negocierea capitolelor de aderare.
Această primă întâlnire oficială marchează continuarea parteneriatului strategic dintre București și Chișinău, într-un moment geopolitic crucial pentru stabilitatea Europei de Est.
„Pe agenda de discuțiilor se vor afla stadiul și modalitățile de accelerare a proiectelor bilaterale, cu accent pe cele din domeniul transporturilor și energiei, menite să contribuie la asigurarea unei inteconectări sporite între cele două maluri ale Prutului și să răspundă provocărilor actuale.
Cei doi înalți oficiali vor aborda și aspectele legate de situația de securitate din regiune, pe fondul continuării războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, precum și consecințele acestui război în plan securitar și economic.
Prim-ministrul Ilie Bolojan va reitera sprijinul ferm al României pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și va discuta aspectele concrete de asistență și coordonare diplomatică și sectorială pentru avansarea acestui proces.”, se arată în comunicat.
4 comentarii
Suntem pe cai mari dacă avem relații bune cu noul guvern al Republicii Moldova. Să sperăm că vom fi lăudați de Maia Sandu pentru acest lucru. Iată cum România a ajuns unul dintre statele cele mai importante ale lumii. Bine că și presa se face ecou al acestei mărețe realizări.
Întrebat fiind Nicușor Dan în campania pentru alegerile prezidențiale dacă nu vom mai avea bani de dat pentru Ucraina și Moldova, ce facem? Răspunsul candidatului …luăm de la sănătate și învățământ și le dăm! Halal!!!
grav ar fi sa luam de la bugetari sau Doamne-fereste de la speciali!
Macar stii ca moldovenii platesc energia primita sau si ordin sa turuiesti prostii?
sa faceti o singura asemanare intre Tofan si Ciolacu??
Poate va veni si Maia si Tofan in conducerea Romaniei reunite.