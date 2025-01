Solidaritate ridicolă. Sindicaliştii Federaţiei Columna – SCOR, reprezentativă în domeniul asistenţei sociale, spun că au luat act „cu indignare de campania de denigrare fără precedent a celor aproximativ 1.400 de angajaţi ai DGASPC Mureş” şi reclamă modul „extrem de agresiv” în care a fost prezentată situaţia copiilor cu dizabilităţi din patru centre din Mureş, „cu un impact emoţional foarte puternic asupra angajaţilor şi familiilor lor, care se simt umiliţi, demoralizaţi”,

„Condamnăm ferm modul în care Centrul de Resurse Juridice a prezentat situaţia beneficiarilor aflaţi în grija serviciilor sociale ale acestei instituţii. Nu ne opunem acţiunilor de control, însă maniera în care a fost efectuată aşa-zisa vizită de monitorizare contravine legislaţiei privind respectarea dreptului la odihnă a persoanelor cu dizabilităţi găzduiţi, respectiv a respectării obligaţiei de a nu prezenta în mass-media fotografii ale persoanelor cu dizabilităţi severe, fără acordul reprezentantului legal”, informează Federaţia Columna- SCOR, afiliată la C.N.S.L.R. – FRĂŢIA şi SERVICIILE PUBLICE INTERNAŢIONALE.

Sursa citată precizează că modul în care a fost prezentată situaţia a fost „unul extrem de agresiv, cu un impact emoţional foarte puternic asupra angajaţilor şi familiilor lor, care se simt umiliţi, demoralizaţi”.

„Menţionăm că în cadrul DGASPC Mureş îşi desfăşoară activitatea şi angajaţi cu dizabilităţi sau care au copii sau alţi membrii ai familiei cu dizabilităţi, pe deplin capabili în a oferi afecţiune şi îngrijire corespunzătoare. Precizăm că atât delegaţia trimisă în control de către Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş cât şi preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului, Rareş Petru Achiriloaie, care astăzi, 16 ianuarie 2025, a fost prezent la Târgu Mureş în centrele D.G.A.S.P.C. Mureş şi au concluzionat, în contradicţie cu afirmaţiile Centrului de Resurse Juridice, că beneficiarii serviciilor sociale au parte de o îngrijire corespunzătoare şi că realitatea din teren nu corespunde fotografiilor apărute în spaţiul public”, menţionează comunicatul citat.

Sindicaliştii fac apel la „întreaga presă” să relateze „cu obiectivitate întreaga situaţie, fără exagerări şi cu respectarea dreptului la imagine şi demnitate profesională a angajaţilor”.

„Desigur că în sistemul de asistenţă socială sunt mereu lucruri de îmbunătăţit, dar este deja de notorietate faptul că sistemul este subfinanţat, angajările sunt blocate, iar aceste elemente pot afecta calitatea serviciilor sociale. Federaţia Columna va cere de urgenţă Ministerului Muncii, ANPDCA, Consiliului de Monitorizare şi altor factori decidenţi implicaţi o întâlnire pentru stabilirea unui calendar urgent de revizuire a legislaţiei în domeniu. În acelaşi timp, rugăm toţi angajaţii din Asistenţă Socială să fie solidari cu lupta angajaţilor DGASPC MUREŞ şi să ia atitudine faţă de orice acţiune de control care se desfăşoară în afara legii”, se mai arată în comunicatul citat.

Recent, Centrul de Resurse Juridice şi Consiliul de Monitorizare a controlat patru centre din Târgu Mureş, în care sunt adăpostiţi în total 63 de copii cu dizabilităţi, deşi capacitatea totală este de 51 de locuri.

Potrivit CRJ, niciuna dintre locaţii nu avea autorizaţie, iar condiţiile erau insalubre şi nepotrivite – saltele învelite în plastic, paturi subdimensionate, camere fără uşi sau încuiate cu zăvor şi înghesuială. Copiii erau malnutriţi, iar starea lor era precară. CRJ a anunţat că va sesiza Parchetul General şi a cerut intervenţia tuturor autorităţilor statului.

Joi, președintele Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA), Rareș Petru Achiriloaie, a declarat, la Târgu Mureș, că a vizitat cele patru centre de îngrijire a copiilor cu dizabilități în care au fost sesizate ‘nereguli grave’ și a remarcat că beneficiarii sunt în stare medicală bună, neexistând un pericol iminent la adresa sănătății acestora, însă există o serie de deficiențe.

‘În acest punct prealabil al controlului nostru, eu am venit personal ca să văd totuși situația la fața locului, ca să mă asigur că soluțiile pe care le vom impune ulterior, măsurile și recomandările să fie relevante, aplicabile și eficiente în beneficiul acestor copii. Vreau să vă spun că am cunoscut staff-ul de aici, din centru, am interacționat și cu copiii, acești mici eroi sunt într-o stare medicală bună. În momentul de față nu există niciun pericol iminent la adresa sănătății lor. Totodată, vreau să-i felicit pe acei profesioniști din serviciile sociale care, în ciuda unor condiții profesionale cu care poți să ai rezultate limitate, îi felicit pentru dedicare, pentru că până la urmă este un domeniu în care dacă nu ai empatie, poți să ai cea mai bună infrastructură din lume, că nu este suficient și dacă nu te dedici misiunii sociale, n-ai cum să ai rezultat’, a declarat presei Rareș Petru Achiriloaie.

În urma sesizării făcute de inspectorii Consiliului de Monitorizare și de reprezentanții Centrului de Resurse Juridice cu privire la cele patru centre de îngrijire a copiilor cu dizabilități din Târgu Mureș, președintele ANPDCA a trimis Corpul de Control, care va da publicității un raport complet în circa 40 de zile.

‘Cel mai probabil controlul nostru va mai dura. Colegii de la echipa de corp control vor rămâne aici toată săptămâna. Ulterior, în funcție de ce au identificat, ce documentație au ridicat de aici, probabil că raportul complet cu concluziile echipei de corp control va fi făcut public în aproximativ 40 de zile (…). Nu este totul bine, sunt deficiențe care au fost identificate inclusiv la nivel de investiții care ar fi trebuit făcute inițial, inclusiv pe parte de medicamentație și tratamentele medicamentoase care au fost date copiilor. Vorbesc de modul în care le-au primit, orele, lipsuri și ce am văzut în presă, pe partea de expirare. Evident, avem un control extins pentru că sunt instituții abilitate pe diverse zone. Vorbim de DSP, vorbim de Prefectură, de CJ. Fiecare ne facem treaba pe domeniul său de competență și cu siguranță la final ne vom pune la masă ca să identificăm elementele comune’, a precizat președintele ANPDCA.

Achiriloaie a precizat că la ANPDCA deja au fost identificate o serie de măsuri care urmează să fie luate, la fel cum s-a procedat și anul trecut după mai multe controale în țară, unde au fost găsite probleme pe asistență maternală și s-au schimbat metodologia și criteriile pentru asistenții maternali.

‘La fel vom face și acum. O discuție generală cu toți actorii relevanți ca să ne dăm seama dacă este totuși o situație în care vorbim despre o implementare greșită a legislației actuale sau trebuie totuși să intervenim în momentul de față la nivel de legislație primară și metodologie (…). În momentul de față practic acest centru și toate cele din speța respectivă funcționează fără o licență care este dată de către ANPDCA. Fiecare centru are un plan de urgență, cel mai probabil adesea măsura planului de urgență este ca toți beneficiarii să fie mutați în alte centre sau la asistenți maternali dacă există disponibilitate și dacă asistentul maternal poate să acorde îngrijire necesară’, a menționat Achiriloaie.

În privința eventualei închideri a celor patru centre, Rareș Petru Achiriloaie crede că se va găsi o soluție optimă.

‘În momentul de față, aceste centre trebuie să aibă un plan de urgență pentru închidere și beneficiarii, dacă se decide acest lucru, de închidere completă, vor trebui mutați fie în alte centre din județ, fie la asistenți maternali, fie externalizați la alți colegi din alte DGASPC-uri de lângă județ. Totodată, aș face mențiunea că se poate solicita și o licență provizorie pentru centre, dar rămâne de văzut dacă îndeplinesc condițiile la cum arată în prezent reorganizarea. Da, asta era ultima informație pe care am primit-o, că vor să se reorganizeze și că vor solicita relicențierea în momentul în care identifică calea administrativă. Trebuie să avem în vedere totuși situația copiilor în momentul de față. Cu siguranță se va găsi o soluție optimă pentru momentul în care suntem în prezent. Totuși, ideea ar fi să nu provocăm și mai multe traume acestor copii, mutându-i într-un loc pentru câteva zile, pe urmă să-i mutăm în altă parte. Sunt convins că cei de la DGASPC Mureș vor lua decizia potrivită în sensul acesta. Desigur, noi putem îndruma și le oferim tot sprijinul pe parte de metodologie’, a precizat Rareș Petru Achiriloaie.

Președintele Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție a spus că apar cazuri care iau prin surprindere și din acest motiv se impune consolidarea monitorizării.