Șefa POT scoate colții la AUR

Parlamentarii POT vor semna moţiunea de cenzură pregătită de Opoziţie, anunță preşedinta formațiunii politice, dar le-a cerut reprezentanţilor AUR să îşi asume răspunderea dacă moţiunea va fi respinsă.

„Noi suntem împotriva acestui Guvern pe care îl considerăm total ilegitim şi am văzut că el poate să devină chiar pericol la securitatea naţională, în ceea ce priveşte declaraţiile, acţiunile şi minciunile domnului Hurezeanu, acţiunile domnului Predoiu şi acestui Pavel Popescu, susţinut de PNL şi PSD. Aşadar, am primit textul moţiunii de cenzură într-un final, am dori să îmbunătăţim acest text. Primul punct pe care vrem să îl adăugăm se referă la Guvernul Ciolacu ca fiind şi devenind pericol la securitatea naţională, pentru că prin declaraţiile domnului Hurezeanu, acţiunile domnului Predoiu şi minciunile domnului Pavel Popescu (…) se poate crea chiar un conflict diplomatic. Ceea ce vrem noi să transmitem guvernului SUA, Administraţiei Trump, este că poporul român nu susţine aceste acţiuni şi declaraţii ale Guvernului şi reprezentanţilor lui”, a spus Gavrilă la Palatul Parlamentului.

Ea a adăugat că un al doilea punct pe care POT doreşte să îl introducă în textul moţiunii de cenzură se referă la faptul că Guvernul a iniţiat o ordonanţă de urgenţă prin care organizează alegeri noi, pe care POT le consideră „total ilegitime”.

„La fel, îi considerăm ilegitimi pe toţi candidaţii noi care vor să se înscrie în această cursă. Poporul român deja a decis, zarurile au fost aruncate, singurii candidaţi legitimi sunt doamna Elena Lasconi şi câştigătorul turului întâi, Călin Georgescu. Aşadar, orice candidat nou care se înscrie în această cursă este încă o sfidare la adresa poporului român, fiecare candidat de acest gen ne spune nouă, poporului român, că nu au votat corect şi vin ei să le arate că trebuie să voteze altfel”, a afirmat Anamaria Gavrilă.

Ea a menţionat că membrii POT nu sunt total convinşi că moţiunea de cenzură trebuie iniţiată acum.

„Dacă moţiunea nu trece, pierdem ocazia ca atunci când avem un preşedinte nou să formăm un guvern care să se alinieze şi să se coordoneze cu noul preşedinte. Aşadar, AUR trebuie să îşi asume responsabilitatea pentru această moţiune de cenzură. Ei au acceptat acum modificările noastre şi noi vom semna această moţiune, însă AUR trebuie să îşi asume dacă această moţiune nu va trece. Atunci când iniţiezi o acţiune în Parlament trebuie să îţi şi asumi consecinţele. Consecinţele sunt că dacă această moţiune nu va trece, noi nu vom putea depune o altă moţiune de cenzură pentru un alt guvern până la mijlocul lui septembrie”, a spus Anamaria Gavrilă.