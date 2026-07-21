Vizat de aceste acuzați este șeful Postului de Poliție al comunei Lungulețu, din județul Dâmbovița.

Oficialii Inspectoratului de Poliție al Județului Dâmbovița susțin că polițistul nu ar fi trebuit să fie la post în momentul respectiv.

Totuși, omul legii și-a făcut datoria și a chemat mai multe persoane la audieri.

Șef de post de Poliție, vizat de o anchetă internă

Pe numele bărbatului a fost inițiată acum o anchetă internă de către superiorii acestuia din cadrul IPJ Dâmbovița.

„Poliţia Oraşului Titu a fost sesizată prin SNUAU 112 de către un bărbat din comuna Lunguleţu. Sesizarea viza faptul că şeful Postului de Poliţie Lunguleţu s-ar afla la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice. În urma sesizării, la nivelul inspectoratului a fost constituită o echipă operativă. Totul pentru verificarea de urgenţă a aspectelor reclamate. Din verificările efectuate a rezultat faptul că poliţistul vizat nu ar fi fost planificat în serviciu la data respectivă. Însă ar fi desfăşurat activităţi legate de administrarea probatoriului într-un dosar penal aflat în lucru. Astfel, a solicitat prezenţa unor persoane la sediul postului de poliţie pentru audieri” potrivit IPJ Dâmbovița.

Chemați la audieri, bătaie în fața sediului Poliției

Persoanele chemate la audieri au provocat un imens scandal în fața Postului de Poliție din Lungulețu. În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru lovire și distrugere.

În privința agentului, superiorii acestuia vor să vadă dacă a încălcat sau nu Statului Polițistului.

„În ceea ce priveşte conduita şi comportamentul poliţistului, prezenţa la serviciu, cât şi interacţiunea cu persoanele în cauză, la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, prin structura de control intern, în urma verificărilor efectuate, a fost declanşată cercetarea prealabilă, în vederea stabilirii existenţei unor abateri disciplinare” a mai transmis IPJ Dâmbovița.

Cercetările în acest dosar continuă pentru a se lămuri întreaga situație de fapt. Cel mai probabil va fi dispusă o măsură legală printr-o unitate de Parchet.