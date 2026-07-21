Semințele crizei în Marea Neagră, un Golf Persic al cerealelor

Prețul grâului în regiunea Mării Negre a crescut la cel mai mare nivel din ultimii doi ani, pe fondul atacurilor Rusiei asupra porturilor ucrainene din regiunea Odessa și al atacurilor ucrainene asupra navelor ruse din Marea Neagră.

De la izolarea Crimeii, la blocarea comerțului cu cereale

Campania ucraineană din Marea Azov a început pentru a izola Crimeea anexată ilegal de Rusia în 2014. Autoritățile instalate de Moscova au declarat recent stare de urgență în Crimeea după atacuri ucrainene care au provocat pene extinse de curent și lipsuri de combustibil. Kievul a intensificat loviturile asupra podurilor, drumurilor și căilor ferate pentru a bloca transportul rusesc prin coridorul terestru către Crimeea și a atacat nave rusești care transportau combustibil spre peninsulă.

Ucraina vizează flota fantomă a Rusiei, formată din petroliere care transportă combustibili supuși sancțiunilor, însă blocarea Mării Azov ar putea afecta și exporturi nesancționate, precum grâul și uleiul de floarea-soarelui. Institutul pentru Studiul Războiului arată că atacurile ucrainene marchează o nouă etapă în izolarea Crimeii ocupate de rețeaua logistică rusă și în perturbarea rutelor maritime pentru transportul de petrol și cereale.

Grâul urcă, riscul inflației alimentare crește

Contractele futures pentru grâu au crescut cu până la 3,1%, atingând cel mai ridicat nivel din sfârșitul lunii mai 2024, informează Bloomberg, care adaugă că prețul grâului american rămâne, chiar și în aceste condiții, mai mare decât cel din Europa. Bloomberg citează analiști care arată că există riscul ca perturbările aprovizionării din Marea Neagră să provoace o creștere mai largă a prețurilor alimentelor. Acest risc va crește dacă problemele se vor extinde și asupra îngrășămintelor.

S&P Global scrie ca prețul grâului din regiunea Mării Negre au crescut semnificativ în ultima săptămână, pe fondul intensificării atacurilor dintre Rusia și Ucraina începând cu 10 iulie, care au vizat inclusiv nave aflate la încărcare în porturi și infrastructura de export. În România și Bulgaria, prețurile au crescut cu 10,59%, ajungând la cel mai ridicat nivel din iunie 2024, pe fondul costurilor suplimentare pentru rutele mai sigure și al ofertelor limitate de grâu românesc de 12,5%, din cauza preocupărilor privind calitatea noii recolte. Și grâul rusesc și ucrainean a înregistrat creșteri.

Navele comerciale evită Marea Azov

În Ucraina au apărut informații pe piață potrivit cărora forțele militare intenționau să creeze convoaie speciale pentru escortarea navelor care intră și ies din porturile ucrainene, a declarat un afacerist ucrainean, citat de S&P Global. Cumpărătorii sunt reticenți să rezerve nave, pe fondul atacurilor ruse și ucrainene in Marea Neagra. ”Nu văd nicio ofertă de vânzare sau cumpărare pentru nave mici”, a spus un cumpărător.

Moscova acuză Kievul de terorism

Rusia atacă infrastructura civilă a Ucrainei, însă acum acuză Kievul de terorism. Săptămâna trecută, ministrul de Externe Serghei Lavrov a spus că acțiunile Ucrainei în Marea Neagră ”depășesc chiar și pirateria”. ”Pirații jefuiesc și păstrează prada pentru ei. Aici însă este vorba despre o situație în care este nici pentru ei, nici pentru alții. Scopul este pur și simplu de a provoca pagube și de a intimida. Acesta este terorism”, a spus Lavrov, potrivit CNN.

”Marea Neagră este pentru piața grâului ceea ce este Golful Persic pentru piața petrolului. Marea Neagră este, de departe, cel mai mare furnizor de grâu pentru piața globală”, a declarat analistul Andrey Sizov, pentru CNN. Dacă situația va continua, pierderile economice ale Rusiei ar putea ajunge la miliarde de dolari.

Ministerul Agriculturii din Rusia a declarat pe Telegram, pe 14 iulie, că situația din Marea Azov nu va afecta exporturile alimentare, iar logistica aprovizionării va fi redirecționată spre alte porturi. Insa Sizov a spus că acest lucru nu ar fi posibil în timpul sezonului de vârf, când exporturile totale de cereale ale Rusiei depășesc cu mult capacitatea acestor porturi.