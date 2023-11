Sfârşit de coşmar pentru doi ostatici cu origini româneşti

Biroul prim-ministrului israelian a publicat lista oficială cu numele celor 13 ostatici israelieni eliberaţi vineri din Gaza în baza acordului între Israel şi Hamas.

Printre cei 13 ostatici eliberați vineri seară se află și Danielle Aloni, femeia cu origini românești luată ostatică în urma atacului din 7 octombrie asupra Israelului, alături de fiica sa de cinci ani, Emilia.

UPDATE: Daniel Aloni and daughter Amelia – kidnapped from Nir Oz – have been identified in Red Cross vehicles https://t.co/HcjvMjPubz pic.twitter.com/BTEJpI52Fy

— زماں (@Delhiite_) November 24, 2023