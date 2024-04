Simona Halep, motivul din spatele ultimei decizii!

Simona Halep va juca în săptămâna 15-21 aprilie la turneul WTA 125 de la Oeiras din Portugalia, unde a primit o invitație. De ce a acceptat Simona sa participe la un turneu mic? A explicat chiar Halep. Vrea să joace cât mai multe meciuri.

„Sunt foarte încântată să adaug un nou turneu în calendarul meu. La întoarcerea în circuitul WTA intenționez să joc cât mai multe meciuri și acceptarea acestui wild-card îmi oferă posibilitatea de a face acest lucru în fața publicului portughez. Vreau să mulțumesc turneului pentru că m-a dorit și abia aștept să fiu acolo.”, a spus Halep.

Simona Halep:

“I’m very excited to add a new tournament to my calendar. On my return to the WTA circuit I intend to play as many matches as possible and accepting this wild card gives me the opportunity to do so in front of the Portuguese public.https://t.co/nkNLkOjqe3

— Romanian Tennis (@WTARomania) April 8, 2024