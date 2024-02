Simona Pătruleasa. Povestea mai puțin știută

Simona Pătruleasa (49 ani), prezentatoarea știrilor Kanal D, a avut o altă meserie înainte de a intra în lumea televiziunii. Prima ei meserie a fost cea de învățătoare. Până să participe la castingul care a lansat-o în televiziune, a stat două săptămâni pe gânduri, a mărturisit Pătruleasa într-un interviu pentru Unica.

Cum a ajuns să lucreze în televiziune?

„Așa cum am mai povestit, nu a fost ceva premeditat. Un prieten mi-a vorbit despre un casting pentru un job în televiziune. Țin minte că m-am gândit timp de două săptămâni dacă să mă duc sau nu. Făcusem un curs de televiziune, însă doar ca hobby, în niciun caz nu mă gândisem la o carieră în acest domeniu. M-am prezentat la casting din curiozitate și, la câteva săptămâni, m-au sunat să îmi spună că am fost selectată. Am ajuns să lucrez în televiziune printr-o împrejurare fericită”.