Sindicatul Europol: Polițiștii vor rǎmâne cu autospecialele pe dreapta

Sindicatul Europol susține că din cauza fondurilor insuficiente polițiștii vor rǎmâne cu autospecialele pe dreapta.

„Asemenea mesaje au fost deja distribuite sub diferite forme pe grupurile de comunicare, după ce tot mai multe echipaje din întreaga țară au ajuns la pompă și cardul de alimentare era gol.

Dacă până acum polițiștii de ordine publică și cei de la rutieră erau “evaluați” în funcție de numărul de kilometri parcurși în patrulare – unii fiind chiar cercetați disciplinar pentru că au staționat prea mult – acum se modifică schimbarea, vor fi cercetați dacă parcurg prea mulți kilometri.

Așadar, dupǎ cum le transmit șefii în mesaj, autospecialele mai pot fi folosite doar pentru activități „foarte urgente”. Ce or însemna activități “foarte urgente”, nu ştim, nu am găsit nicio normǎ în ordine și dispoziții care sǎ definească această nouǎ caracteristică a intervenției”, a postat Sindicatul Europol.

„Dacă vedeți vreo autospecială de poliție staționând mai mult timp lângă o pompă de carburant, luați în calcul cel puțin trei variante:

a) A rǎmas fără bani pe cardul de carburant;

b) Polițistul își sună superiorii, raportând că POS-ul a afișat „fonduri insuficiente”;

c) Se încearcă, poate, alimentarea prin metoda “Wi-Fi”.

P.S. Captura mesajului este de la IPJ Caraş Severin”, au mai scris sindicaliștii Europol.

Poliția Română a respins informațiile transmise de Europol.

‘Informațiile transmise de respectiva organizație sindicală sunt false și sunt comunicate public fără o consultare cu reprezentanții Poliției Române. Asigurăm cetățenii că polițiștii au la dispoziție mijloacele tehnice și combustibilul necesare, pentru a asigura liniștea publică și pentru a interveni la evenimente’, informează un comunicat al Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR).

Potrivit sursei citate, au fost alocate fonduri suficiente către unitățile teritoriale de poliție, alocările bugetare fiind similare cu cele din perioada anterioară.

‘Reiterăm faptul că Poliția Română desfășoară toate activitățile necesare pentru menținerea ordinii publice și pentru a garanta siguranța comunității’, arată sursa citată.