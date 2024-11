Sondajele din SUA, în ajunul alegerilor

Potrivit celor mai recente sondaje, este o cursă strânsă între republicanul Donald Trump și contracandidata sa democrată Kamala Harris la alegerile pentru viitorul președinte de marți, 5 noiembrie.

Printre statele cele mai importante pentru alegeri se numără Michigan, Pennsylvania și Wisconsin, cunoscute ca „Blue Wall”.

De asemenea, există mulți alegători indeciși, astfel că rezultatul final va depinde în mare măsură de prezența la vot, conform

The Hill și Decision Desk HQ (DDHQ) au compilat 337 de sondaje naționale. Conform acestora, Donald Trump este la egalitate cu vicepreședinta Kamala Harris, cu 48,3% din intențiile de vot. Potrivit The Hill, Donald Trump are șanse de 54% să câștige Președinția SUA.

În cadrul unui sondaj realizat de The New York Times și Siena College, publicat duminică, Harris are 49% sprijin în Nevada, 48% în Carolina de Nord, 49% în Wisconsin și 48% în Georgia, în timp ce Trump are 46% în Nevada și Carolina de Nord și 47% în Wisconsin și Georgia. Candidatul republican are un avantaj în sondajele din Arizona, cu 49% față de 45% pentru Harris. În Michigan și Pennsylvania, ambii candidați sunt la egalitate, cu 47% și, respectiv, 48%.

Kamala Harris conduce în cele șapte state-cheie cu un punct, având 48% din sprijinul alegătorilor, comparativ cu 47% pentru Trump, conform The Hill.

The Hill și Decision Desk HQ au concluzionat printr-o medie a sondajelor naționale, că Donald Trump este la egalitate cu vicepreședinta Kamala Harris, cu 48,3% din sprijinul alegătorilor.

Până în prezent, 70 de milioane de americani au votat anticipat, iar Kamala Harris și Donald Trump se luptă aproape la egalitate pentru a câștiga cursa pentru Casa Albă.