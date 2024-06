Sorin Ovidiu Vîntu: Am colaborat cu Securitatea şi sunt mândru

Ce mai face si ce mai zice Sorin Ovidiu Vîntu?

„Geoana va fi presedintele ROM. Ciolacu isi da seama ca nu are cum sa castige cu toata mama liberalilor. Si daca va pierde, daca va candida, va pierde si pozitia de sef al PSD. Si pozitia de premier. Deia sunt ocnoims ca il va sprijini pe Geoana. Cu sprijinul PSD, Geoana va bate tot din primul tur. Deci, pregateste te natiune sa-l ai pe Geaona presedinte. Si cred ca va fi un bun presedinte. Omul asta chiar daca nu are carisma politica, omul asta gandeste. Are creier.

Alegeri

Infiorator de prost organizate. Nu am intalnit asa o proasta organizare niciodata in Romania. Din cauza sau datorita comasarii, dar infiorator de prost organizate. Dar, dincolo de asta, cand apar suspiciuni, este elementar sa se renumere voturile. Nu poti sa inchizi ochii la o frauda, la o eventuala, la o presupusa frauda. Si chiar daca este vorba despre Clotilde, o detest pe fiinta asta, dar daca a fost furata este justitie politica. Exceaptand-o pe ea, cred ca acolo unde exista suspiciuni, voturile trebuie renumerate. Ca tot va laudati ca sunteti tara civilizata, cu democratie, Hai, sictir!

Colaborarea cu vechea securitate și cine cred ca sunt instanțe morale.

Generatie! Pe timpul lui Ceausescu erau anumite functii in stat care nu puteau fi ocupate fara a fi colaborator al Securitatii. NU puteai iesi din tara daca nu erai colaborator al Securitatii. Nu puteai fi ghid la ONT OJT daca nu erai colaborator al Securitatii. Generatie! Am colaborat cu Securitatea si sunt mandru! Dar, mai nou, aflu ca o anumita persoana se erijeaza intr-o instanta morala a României. Domnul Gusă, un fel de mixtura intre remora, pestisorul ăla mărunt care mănâncă mizerie dintre dintii rechinului, și ploșniță. Deci, plosnita asta se erijeaza in instanta morala. Noaptea mintii! Sau culmea ironiei! Să ai o zi buna!”