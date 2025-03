Șoșoacă i s-a plâns și lui Putin

Preşedintele Partidului S.O.S. România, Diana Șoșoacă, i-a scris președintelui Rusiei, Vladimir Putin, că i-a fost respinsă candidatura din nou, în mod ilegal şi neconstituţional, pe data de 15 martie, după prima respingere din data de 5 octombrie 2024.

„Vă transmit pe această cale dorinţa de pace a poporului român, în calitatea mea de candidat la alegerile prezidenţiale din România respins de două ori de sistemul globalist pentru că am promovat pacea şi neutralitatea pentru România, pentru că am criticat politicile ofensive ale UE şi ale NATO care ne împing spre al treilea război mondial şi pentru că am vizitat Ambasada Rusiei la Bucureşti pentru a transmite mesaje de pace din partea românilor care nu doresc să fie împinşi în război de o clasă politică trădătoare”, a scris Diana Șoșoacă.

„Am dorit să ajung preşedintele ţării pentru a nu lăsa România antrenată în aventurile sinucigaşe ale Marii Britanii, Franţei şi Bruxelles-ului şi tocmai de aceea am fost interzisă. După cum puteți vedea, deși UE acuză Rusia de dictatură, adevărata dictatură este în România.

Dar lupta mea şi a Partidului S.O.S. România nu se opreşte aici. Vom continua să apărăm pacea şi normalizarea relaţiilor cu Federaţia Rusă şi ne vom opune din răsputeri planurilor UE de a ne atrage în conflict. Trebuie să ştiţi doar că clasa politică aflată la putere nu reprezintă voinţa poporului român şi nici nu este un partener legitim de discuţii, chiar dacă ocupă în mod fraudulos poziţiile de decizie în statul român pe care şi le apără falsificând alegerile şi interzicându-mi candidatura”, mai spune președinta SOS.

„Avem teritorii românești deținute ilegal de Ucraina prin injustul pact Ribbentrop-Molotov care a fost denunțat și de aceea avem dreptul să ne apărăm românii din acele teritorii pe care le vrem înapoi. Vă rog să luați în considerare această solicitare de recuperare a teritoriilor românești de către statul român în negocierile care au loc cu privire la pacea din Ucraina.

Mă exprim de asemenea în favoarea apărării românilor din Republica Moldova ținuți sub dictatura soroșiștă a Maiei Sandu care îi discriminează și îi persecută prin încălcarea tuturor drepturilor și libertăților fundamentale”, a scris Șoșoacă, în mesajul pentru Putin.