Spectacole de zile mari la Teatrul Coquette

Povești, fabule, comedii dar și adaptări după Tennessee Williams. Aceasta este oferta de spectacole a Teatrului Coquette în perioada 14.09 – 22.09.2024. Iată programul pieselor, dar și câteva cuvinte despre acestea:

Greierele și Furnica – sâmbătă 14 septembrie (ora 11.00)

Greierele și Furnica, binecunoscuta fabulă, este povestită cu umor și cu istețime pentru cei mici.

Greierele, foarte pasionat de muzica lui, nesocotește venirea iernii. Când dă de greu el va apela la strângătoarea Furnicuță Fifi, care îl va trece prin niște probe de hărnicie. Dar este Greierele chiar atât de leneș cum se spune sau poate că „munca” lui este muzica?



O comedie despre insomnie – sâmbătă 14 septembrie (ora 19.00)

Spectacolul este o comedie savuroasă despre insomnia unui bărbat care nu se ridică la noile standarde ale soţiei sale, proaspăt „culturalizată”. Erasm şi Rodica Vasiliu întâmpină prima lor problemă conjugală, pe care încearcă să o rezolve cum pot şi ştiu ei mai bine. Acțiunea este cât se poate de simplă, dar schimbările de situaţie fac deliciul spectacolului.

Distribuţia: Erasm Vasiliu – Cristi Dionise; Rodica Vasiliu – Claudia Drăgan.



Hainele cele Noi ale Imparatului – duminică 15 septembrie (ora 11.00)

Celebra poveste de Hans Christian Andersen a dat nastere unui spectacol plin de umor și invataminte. O poveste despre mandrie, linguseala, minciuna si adevar spusa cu maiestrie de Teatrul Coquette. Cand mandria este alimentata in mod constant, aceasta se dezvolta in prostie. Escrocii au in asta o mare participare. Linguseala se claseaza astfel in topul celor mai rele lucruri. Povestea cu o morala clara este construita pe placul celor mici, dar si pe al celor mari.

Imparatul isi doreste mereu sa fie cel mai adorat in toata imparatia, dar din pacate nu prea stie cum sa obtina iubirea tuturor supusilor. De aceea incepe sa creada ca prin aparitia lui in public in haine care mai de care mai frumoase, sau mai sclipitoare reuseste sa-si cucereasca poporul, care nu-si doreste alceva decat un imparat bun, drept si intelept. Oare va reusi imparatul sa se faca placut in adevaratul sens de catre popor? Cum isi va invata lectia? O poveste cu haz, cu rasturnari de situatie si cu talc, la care Teatrul Coquette va asteapta cu drag.

Spectacolul va fi urmat de un YARD SALE, în care Teatrul Coquette va pune la vânzare o mică parte din costume, obiecte, bijuterii, etc. Evenimentul va fi insoțit de limonadă, discuții plăcute, și cafea, așa că toată lumea este așteptată cu mic cu mare.

Distribuție: Ruxandra Balasu, Mihai Capatina, Gabriel Costan și Ingrid Bonța

Și cerul va fi alb…- vineri 20 septembrie (ora 19.30)

După This Property is Condemned, de Tennessee Williams

Teatrul Coquette vă invită la avanpremieră! Inspirat din scrierile lui Tennessee Williams (Proprietate condamnată, Menajeria de sticlă, Orfeu în infern șa), regizorul Mihai Manolescu crează povestea lui Tom și Willie.

Tom, un bărbat matur acum, revine în locul în care adolescența lui a fost marcată puternic de prima iubire.

Vine ca să materializeze amintirile care îl leagă de acel loc și pentru ca ele să nu mai doară. Cel mai puternic, acestea se leagă de imaginea unei fete ce se plimbă în echilibru instabil pe calea ferată.

Ioan Andrei-Ionescu și Ruxandra Bălașu sunt protagoniștii acestui spectacol.

Regia și scenografia: Mihai Manolescu

Greierele și Furnica – sâmbătă 21 septembrie (ora 11.00)

Greierele și Furnica, binecunoscuta fabulă, este povestită cu umor și cu istețime pentru cei mici.

Greierele, foarte pasionat de muzica lui, nesocotește venirea iernii. Când dă de greu el va apela la strângătoarea Furnicuță Fifi, care îl va trece prin niște probe de hărnicie. Dar este Greierele chiar atât de leneș cum se spune, sau poate că „munca” lui este muzica? Un spectacol despre generozitate, prietenie și artă

Cu: Ruxandra Bălașu si Celina Nițu

Împăiați-vă Iubiții – sâmbătă 21 septembrie (ora 19.00)

Comedia Împăiați-vă iubiții este o revenire spectaculoasă a marelui dramaturg Teodor Mazilu, pe scena Teatrului Coquette București. O comedie maziliană pur-sânge, povestea unui cuplu care pune lumii de azi oglinda în față, relevându-i metehnele și aspirațiile. Cei doi protagoniști, actriță și regizor, se confruntă cu demonii gloriei, cu frustrările și propriile limite, generând umori de tot felul și un umor involuntar delicios.

Potențat de ambițiile egocentrice en vogue azi, asistăm la un inedit război al sexelor, unul dus la extrem, un cuplu-delir în doi, susținut de către Marcela Motoc și Cosmin Dominte, actori perfect racordați la universul mazilian.

Spectacolul este realizat de Asociația Cortina, Teatrul Coquette și Teatrul Proxim și finanțat de UNITER.

Habarnam – duminică 22 septembrie (ora 11.00)

adaptare liberă după povestea lui Nikolai Nosov de Claudia Dionise

Teatrul Coquette aduce spectatorilor mici și mari o nouă comedie cu tâlc despre virtuți. Călătoria inițiatică a lui Habarnam îi deschide orizonturile. Decorul viu colorat captează atenția și stârnește cu siguranță fantezia copiilor.

„Habarnam” este povestea princhidelului cu același nume, povestită de el înșuși. Este călătoria spre adevăratul lui talent. Fiind foarte trist că nimeni nu-l ia în serios și că toți ceilalți prichindei râd de el că nu știe nimic despre nimic, protagonistul încearcă diverse arte. Întâi, experimetează pictura, apoi muzica, chiar și scrisul, dar descoperă că ar fi nevoie de multă muncă ca să exceleze. Or, Habarnam, nu vrea să muncească! Vrea să fie talentat. Doar călătoria în Orașul Verde îi va deschide noi orinzonturi, el descoperindu-și într-un final cel mai mare talent al lui, care va deveni pasiune.

Cu: Alexandra Gabriela Niță, Cristian Dionise, Claudia Dionise