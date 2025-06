Staruri americane, omagiate la FITS

Legendarul comediant Bill Murray, unul dintre cei mai apreciați artiști din America, nominalizat la Oscar, a primit o stea pe Aleea Celebrităților, în cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS), prilej cu care a declarat cu umor, că ‘nu știa că oamenii vor păși’ pe numele său, mulțumind totodată românilor pentru felul în care l-au primit.

‘Doamnă primar, domnule președinte, cetățeni ai Sibiului și din România, tuturor celor de acasă și prietenilor, cuvântul zilei este ‘mulțumesc’. Așadar, vă mulțumesc. Am fost surprins de tot acest eveniment. Nu știam că oamenii vor păși pe numele meu pentru tot restul vieții mele. Doresc să le mulțumesc celor care au făcut posibilă munca mea: aceștia sunt actorii profesioniști din Chicago care m-au ajutat să mă formez, inclusiv mama mea, Brian și actorii cu care am lucrat în New York și tehnicienii extraordinari cu care am colaborat în televiziune și filme’, a spus Bill Murray.

Acesta a mai afirmat sâmbătă seara, la gala de după după decernarea stelelor pe Aleea Celebrităților, că le este recunoscător și parinților și bunicilor săi.

O stea pe Aleea Celebrităților a primit și celebra actriță și regizoare americană Kathleen Turner, nominalizată la premiul Oscar.

‘Cred că de multe ori ne simțim destul de izolați. Iar ceea ce am descoperit aici, la Sibiu, în cadrul acestui festival, este o uimitoare varietate de imaginație, de formă, de conținut. Sunt foarte impresionată de voi aici, la Sibiu. (…) A fost o experiență extraordinară – am folosit din nou cuvântul acesta. Această reprezentație și primirea pe care am avut-o aici… ei bine, cred că ne vom întoarce anul viitor’, a declarat Kathleen Turner.

Spectacolul ‘Ascultă-mă’ cu Kathleen Turner și DK Studio din SUA, în care au fost prezenți cai, a fost prezentat la FITS, în premieră, la Baza Hipică din oraș. Regia show-ul este semnată de David Kaplan și coregrafia de Patricia Norcia. Din păcate, publicul s-a putut bucura doar de una din cele două reprezentații, cea de a doua fiind întreruptă de ploaie.

Cu o voce inconfundabilă și un talent remarcabil, Kathleen Turner a vorbit într-o conferință specială, la Sibiu, despre viața și cariera sa, inclusiv despre boala sa degenerativă și activism. Ea ajută mai multe asociații, inclusiv livrând mâncare acasă persoanelor vârstnice. Turner i-a povestit zilele acestea și prietenului ei, fostul partener de filme Michael Douglas, despre experiențele sale la Sibiu.

Kathleen Turner s-a referit la FITS și la one-woman show-ul ‘Finding My Voice’ din 2017, precum și la alegerea președintelui SUA, Donald Trump.

‘Am creat un spectacol de cabaret. Eu nu am cântat niciodată, nu sunt o cântăreață, cânt bine, dar nu am făcut asta profesional. În principiu, pentru că nu-mi plac musicalurile. (…) Sunt actriță profesionistă de la 22 de ani, cu asta mi-am câștigat existența. Vine un moment când nu mai vreau să mă mai repet, vreau să explorez noi orizonturi și atunci – crearea acestui spectacol, în care să cânt și să spun povești. Mi s-a părut o provocare interesantă și am creat un spectacol care ne-a plăcut și mie și muzicienilor. Problema este că l-am scris înainte de Trump. Și în al doilea act atmosfera este foarte pozitivă, plină de speranță, vorbește despre oameni buni și nu pot să joc asta acum. Fie rescriu actul doi până își revin oamenii în simțiri’, a relatat Kathleen Turner.

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu se încheie duminică seara, după ce a oferit publicului 842 de evenimente, aducând în oraș 5.000 de artiști din 82 de țări.

Tema din acest an – MULȚUMESC – reprezintă legătura între generozitate, bucurie, puterea de a dărui, emoție și relația dintre artiști și public, mijlocită de toți cei care contribuie la susținerea acestui miraculos proces.