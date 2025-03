Știrea care l-a scos din sărite pe Trump

Scandal în SUA după un articol al New York Times. Pentagonul urmează să îl informeze vineri pe magnatul Elon Musk, unul dintre cei mai apropiați consilieri ai președintelui american Donald Trump, despre planurile militare ale SUA în cazul unui conflict cu China, potrivit unor informații apărute joi în ziarul The New York Times (NYT), informează vineri EFE, preluată de Agerpres.

Accesul lui Elon Musk la informații secrete ar extinde semnificativ rolul său deja influent de consilier al președintelui american și șef al Departamentului pentru Eficiență Guvernamentală (DOGE), o entitate care a făcut presiuni pentru eliminarea unor agenții federale și concedierea a mii de funcționari publici.

În plus, întâlnirea evidențiază potențiale conflicte de interese, deoarece Musk este CEO al companiilor SpaceX și Tesla, două companii care au contracte cheie cu Pentagonul, și are interese financiare extinse în China.

NYT citează doi oficiali americani care au confirmat întâlnirea pe care Musk o va avea vineri la Pentagon pentru a accede la planurile de război împotriva Chinei.

Planurile de război ale Pentagonului, cunoscute în jargonul militar drepturi O-plans (planuri operative), sunt printre cele mai bine păstrate secrete ale armatei americane. Dezvăluirea lor ar putea permite unei țări inamice să își consolideze apărarea și să își corecteze vulnerabilitățile, ceea ce ar reduce eficacitatea strategiei SUA.

Potrivit NYT, informarea de care va beneficia Elon Musk va include aproximativ 20 până la 30 de diapozitive care detaliază modul în care SUA ar face față unui conflict cu China, inclusiv potențiale ținte militare ce ar putea fi prezentate președintelui Trump pentru o decizie în caz de război.

La scurt timp după publicarea acestui articol, președintele american a reacționat la informații pe rețeaua sa de socializare, Truth Social.

‘Mass-media de știri false sunt din nou prezente, de data aceasta eșuatul New York Times. Ei au spus, în mod incorect, că Elon Musk va merge mâine la Pentagon pentru a primi informații despre un posibil ‘război cu China’. Ce ridicol! China nici măcar nu va fi menționată sau discutată. Este păcat că mass-media discreditate pot inventa astfel de minciuni. În orice caz, povestea este complet falsă!!’ a scris Trump în postarea sa.

În urma publicării știrii, purtătorul de cuvânt al Departamentului Apărării, Sean Parnell, a indicat, de asemenea, că Pentagonul ‘este încântat să îl primească pe Elon Musk vinerea aceasta’ și a declarat că omul de afaceri a fost invitat de secretarul Apărării Pete Hegseth pentru o simplă vizită.