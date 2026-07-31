Studiu: Tinerii europeni sunt într-o formă fizică tot mai proastă, își pierd forța și flexibilitatea

Cercetătorii de la Universitatea din Zaragoza au descoperit un declin al condiției fizice legate de sănătatea copiilor din 1990 până în prezent, potrivit euronews.com.

Rezultatele studiului, publicate în revista Sports Medicine – Open , au detaliat modificările principalilor indicatori ai sănătății fizice: forța musculară, flexibilitatea, compoziția corporală și capacitatea cardiorespiratorie.

Aceste componente sunt factori determinanți cheie atât pentru sănătatea actuală, cât și pentru cea viitoare.

Studiul a analizat 417.362 de participanți cu vârste cuprinse între 6 și 16 ani din 20 de țări europene, în perioada 1965 și 2023.

Autorii au descoperit că forța părții superioare a corpului a scăzut în general începând cu anii `70, cu o scurtă perioadă de stabilitate între 1980 și 2000, înainte de a scădea din nou. Forța părții inferioare a corpului, măsurată prin teste de săritură, a crescut până în anii `80, dar de atunci a scăzut constant.

Echipa a observat, de asemenea, o deteriorare liniară, consistentă, reflectată în creșterea grăsimii corporale, o tendință care este adesea subestimată atunci când se utilizează doar indicele de masă corporală (IMC), au remarcat ei.

Flexibilitatea, în declin continuu

Cea mai proastă tendință a fost în domeniul flexibilității, care a arătat un declin continuu care s-a accelerat din anul 2000.

În ceea ce privește condiția cardiorespiratorie, capacitatea inimii, plămânilor și vaselor de sânge de a furniza eficient oxigen mușchilor activi în timpul activității fizice susținute, autorii au remarcat că, în urma unui declin pe termen lung, cele mai recente date sugerează că tendința s-ar fi putut stabiliza între 2015 și 2023.

Cu toate acestea, aceștia avertizează că nivelurile rămân sub cele înregistrate în deceniile anterioare.

„Aceste descoperiri întăresc necesitatea intensificării eforturilor de promovare a activității fizice prin intermediul instituțiilor publice”, au declarat cercetătorii.

Condiția fizică la o vârstă fragedă

Condiția fizică este un indicator important al sănătății în timpul copilăriei și adolescenței, spun autorii.

Rezistența cardiorespiratorie și o sănătate corporală sănătoasă în timpul copilăriei și adolescenței sunt asociate cu un profil cardiovascular mai bun și un risc redus de mortalitate mai târziu în viață.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) recomandă ca adolescenții și copiii să practice cel puțin 60 de minute de activitate fizică zilnic, inclusiv activități de întărire a mușchilor și oaselor, de cel puțin trei ori pe săptămână.

Totuși, peste 75% dintre adolescenții europeni nu țin cont de aceste recomandări.

Lipsa activității fizice

La nivel mondial, OMS notează că lipsa de activitate fizică cauzează aproximativ 6% din povara bolilor coronariene, 7% din diabetul de tip 2, 10% din cancerul de sân și 10% din cancerul de colon.

În plus, decesele premature (9,0%), mortalitatea din orice cauză (7,2%) și decesele cauzate de boli cardiovasculare (7,6%) apar din același motiv.