Summit ECR la Cluj: Cenzura reprezintă o amenințare la adresa democrației!

Peste 45 de lideri europeni și americani – conservatori și suveraniști, s-au reunit în perioada 26-28 martie la Cluj Napoca, unde a avut loc Summitul ECR, organizat de George Simion, în calitate de vicepreședinte al Partidului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni.

Pe ordinea de zi a evenimentelor din cadrul summitului au fost subiecte importante, precum perspectivele economice și culturale ale cooperării dintre UE și SUA sau combaterea imigrației ilegale și reducerea decalajului dintre Europa de Vest și Europa de Est.

,,Viziunea noastră este de a ține împreună Europa și America. Doar așa vom reuși, doar așa vom fi puternici, susținând alegerile libere și democrația. Cred că mesajele de până acum primite de la Washington au fost suficiente pentru toți factorii de decizie din România, pentru a înțelege că este timpul să reluăm cursul constituțional și să revenim la ordinea de drept, la democrație și alegeri libere”, a declarat George Simion la finalul celor trei zile de discuții.

Liderii ECR au tras un semnal de alarmă cu privire la lovitura de stat din România, sugerând că aceasta ar putea crea un precedent periculos în întreaga Europă.

Randy Yaloz, președintele Republicans Overseas din Franța, a susținut în cadrul dezbaterilor că Europa se află într-un moment decisiv în care este testată forța democratică, iar cenzura este o amenințare la adresa democrației. Acesta a afirmat că se încearcă suprimarea libertății de exprimare și subminarea alegerilor.

Suveraniștii și conservatorii prezenți la eveniment au subliniat necesitatea unei noi viziuni, în contextul situației geopolitice actuale, care să protejeze în același timp culturile, identitățile și interesele statelor europene.

În cadrul reuniunii, președintele AUR, George Simion, vicepreședinte al ECR Party, a subliniat importanța unei Europe unite în jurul valorilor suveranității și ale cooperării transatlantice: „Pe noi ne interesează cu adevărat viitorul continentului nostru, pe noi ne interesează viitorul Europei și viitorul lumii libere. De aceea este important să fim uniți. Viziunea noastră este de a ține aproape Uniunea Europeană, Europa și Statele Unite”.

Printre participanții la Summitul ECR s-au numărat personalități importante, precum președintele partidului ECR, Mateusz Morawiecki, co-președintele grupului ECR din Parlamentul European, Patryk Jaki, dar și europarlamentari din Italia, Polonia, Franța, Bulgaria, Luxemburg, Croația, Spania și România. Cu toții și-au exprimat susținerea pentru candidatura lui George Simion la alegerile prezidențiale din România.



,,Polonia și România ar trebui să colaboreze pentru securitatea și dezvoltarea întregii Europe, iar cea mai bună garanție a acestui lucru va fi președintele George Simion”, a scris Mateusz Morawiecki, președinte ECR și fost premier al Poloniei, pe platforma X (fosta platformă Twitter).

„Ceea ce s-a întâmplat în România în ultimele luni nu ne lasă altă opțiune: trebuie să susținem candidatul care apără democrația”, este mesajul transmis de europarlamentarul Fernand Kartheiser, lider al Partidului Alternativ Democrat Reformist (ADR) din Luxemburg și fost ambasador al Luxemburgului în România.

