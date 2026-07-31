Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) se află într-un blocaj sever. Au trecut 17 zile de la atacul cibernetic care a paralizat instituția, iar sistemele informatice nu au fost încă complet recuperate. Situația devine critică în condițiile în care, în ultimii opt ani, ANCPI a cheltuit peste 68 de milioane de lei doar pe mentenanța aplicațiilor sale. Deși șeful instituției, Alexandru Laurențiu Blaga, declara recent că securitatea cibernetică nu a costat „milioane de euro”, doar trei dintre contractele cadru aflate în prezent în vigoare depășesc valoarea de 32 de milioane de lei (peste 6 milioane de euro), potrivit publicrecord.ro.

ANCPI gestionează baza de date a tuturor proprietăților din țară, iar întreruperea activității afectează direct cetățenii, notarii, avocații, cadastriștii și instituțiile publice. Aplicația centrală este eTerra — nucleul cadastrului românesc —, la care sunt conectate platforma de plată ePayment, Registrul Agricol Național, Geoportalul (GIS) și Registrul Electronic Național al Nomenclaturilor Stradale (RENNS).

Firmele abonate la contracte și clauzele de confidențialitate

Analiza caietelor de sarcini arată că firmele contractate aveau obligații clare de testare a securității IT și de intervenție directă în caz de incidente cibernetice:

eTerra : Mentenanța este asigurată de Wing Leading Edge SRL prin contractul din aprilie 2023, în valoare de 11,6 milioane lei pe patru ani. Compania trebuia să monitorizeze permanent baza de date și să efectueze teste de securitate. Solicitați să comenteze vulnerabilitățile identificate, reprezentanții firmei au invocat obligațiile contractuale de confidențialitate.

Geoportal (GIS) : Serviciile sunt furnizate de Esri Romania SRL , printr-un acord din noiembrie 2023 de 15,6 milioane lei (după un alt contract de 13 milioane lei în 2018). Caietul de sarcini prevede instruirea personalului, derularea de teste anuale de securitate și proceduri de backup/restaurare în caz de atac.

RENNS: Contractat în august 2023 de Intergraph Computer Services SRL (4,7 milioane lei), rețeaua implică teste de penetrare și monitorizare continuă. Administratorul Marcel Foca a confirmat derularea continuă a activităților, refuzând însă detalii despre eventualele vulnerabilități semnalate, tot din motive de confidențialitate.

În trecut, alte 35 de milioane de lei au mers către companii precum Smart Control SRL (cu contract finalizat în aprilie), Technology Systems and Services International SRL (legată anterior de firme din sfera lui Sebastian Ghiță) sau Trencadis Corp SRL.

În timp ce conducerile companiilor și ale ANCPI invocă clauze de confidențialitate și proceduri standard, activitatea din domeniul imobiliar din România rămâne paralizată în fața unui atac ale cărui consecințe încă nu pot fi evaluate complet.