La București, plouă amenințător și cu enormități. De la partide, de la guvern, de la Parlament, de la televiziuni. Vîntul icnește în panourile de publicitate și geme la știri. Antena 3 (musai și CNN) a pus un om în coada delegației române la Washington. Sabina Iosub este invitată sau și-a plătit biletul de avion. Mai pune guvernul un milion de euro la contractele de publicitate cu Antenele și grupul Intact. Oricum, ziua de miercuri a fost o zi americană, chiar dacă mai nou CEO postului s-a dus la Londra să o intervieveze pe Christiane Amanpour. Să fie o seară americană în toată regula. De la Washington, transmite managera reporter-analistă calificată la Bruxelles și pe malul Dîmboviței. A împărțit ziua în transmisii. Una de dimineață, alta de prînz și trei-patru mai accelerate spre seară, cînd s-a apropiat ora. Atunci, a intervenit spectaculos, chiar artistic.

Eveniment mic, misiune mare: „România se implică în liniștirea apelor în Ucraina”.

Sabina Iosub vibrează vizibil de parcă „prin vulturi, vîntul viu vuia”. Ai zice că tremură de emoție sub presiunea evenimentului. Din studio, Radu Tudor marchează momentul: „Se deschid porțile și pentru România”.

Folosește mereu poarta și trimiterea la porți în intervențiile sale de parcă ar vorbi cu o voce de crainic sportiv despre un gol istoric.

Sabina Iosub nu se lasă. Trebuie să arate că este harnică și devotată. Doamna Oana Țoiu are și „întîlniri cu oameni de afaceri”. Ai zice că de la PSD Antena 3 (și CNN) și-a mutat lipeala la Guvern și la Nicușor Dan. Au apărut alte nișe. „Aceste nișe care au apărut, nu contează că este vorba de război…”.

Intervine și CEO Gîdea de la Londra. CEO-ul punctează unde trebuie: „Se pregătește vizita președintelui României la Washington”.

Se pregătește ca mămăliga. Tot fierbe de la prima declarație a lui Nicușor Dan după instalarea la Cotroceni. S-ar fi pomenit și la telefon în prima convorbire cu Donald Trump. Și tot fierbe pe televiziuni cînd cineva mai pune paie pe foc.

Radu Tudor nu poate să tacă prea mult timp. El este vocea țării, a armatei, a poporului: „Este timpul să devenim un actor important. Acest război din Ucraina ar trebui să potențeze rolul României”.

Omul este un bun cugetător militar și limbist politic grosolan. Uneori, este un Mihai Gîdea cu o octavă mai sus. „Să găsim lucruri pe care să le facem împreună”.

Ecranul Antenei 3 (și CNN) vibrează ca la meciuri: ”Mai sunt 15 minute pînă la întîlnire”.

E cu minute și secunde, ca aparițiile lui Victor Viorel Ponta la emisiunile lui Victor Ciutacu.

„Avem o Europa care se clatină”, zice CEO Gîdea după ce a schimbat placa.

„Vom vedea care sunt mesajele americane și ce cîștigă România“, continuă CEO Gîdea din Anglia. Și Sabina Iosub trage repede un „teasing” pentru admiratorii postului: „Imediat după ce iese, Oana Țoiu va face declarații la presa română” adică noi, Antena 3 care suntem aici”.

De emoție, se oprește și vîntul, iar ploia își reduce țîrîitul la un susur fin, melodios, optimist. Parcă se bucură și începe să toarcă pisicește la gîndurile Sabinei Iosub, mai ales că „este nevoie de o deschidere a SUA spre România”.

Asta visează toți. Asta visa și Cristian Diaconescu cu două trei-zile înainte de a zbura de la Cotroceni cînd flecărea și el despre actualitatea unei vizite a lui Nicușor Dan în SUA, vizită peste care, la ieșire, „duoamna” Oana Țoiu, trece clinchenitor.

„Există un shut down instituțional”, zice Iosub lovită de engleza ei folosită la Bruxelles, în vreme ce Radu Tudor schimbă subiectul: Mihai, să ne dai cîteva detalii despre interviul tău cu o legendă care nu a obosit nici o secundă în jurnalismul sau de mare succes!

CEO Gîdea își umflă vocea și își fixează ochelarii de vedetă și ne face un mic cadou:

Am aflat in debutul interviului că la debut a fost la Revoluția română…( bla bla bla). O să vedeți mîiine seară….„Discuția cu ea este despre România si despre viitor. Este un interviu fabulos pentru noi și pentru România… va fi un eveniment mare. Ne arată cum cei mai mari jurnaliști ai planetei știu despre Romania”

Oana Țoiu se află în interiorul Departamentului de Stat, cu mapa, cu părul despletit, cu emoție și cu elan, în timp ce în studioul de la București al Antenei 3 (și CNN) sosesc „abonații” platoului. Radu Tudor îl anunță pe „domnul președinte Ciuvică” (venit fără fii-sa!), pe domnul general Mîndrescu (cu copil împins cînd în guvern, ba la Transporturi, ba la TAROM!?), cu Cristian Bușoi, finanțator liberal, cu generalul Barbu și cu Ioșca-PSD, toți gata să parfumeze și să adîncească semnificațiile întîlnirii Oanei Țoiu cu secretarul de stat Marco Rubio.

Întîlnirea „duamnei” ministru a fost programată la 21,30. Cam pe la 22,05 era afară. Greu de spus cît a făcut pe traseu, cu ce viteză a parcurs pe tocuri culoarele, curtea și distanța pînă la parc.

La celelalte posturi, gînditorii de serviciu lansează cugetări profunde. La Digi 24, abonatul Radu Albu Comănescu (nr 3 din echipa de vorbeți ai Clujului, după profesorii Daniel David și Sergiu Mișcoiu) zice că atitudinile noastre cu ale SUA sunt „extrem de similare”, iar Prima News difuzează ultimele limbi ale noului consilier Valentin Naumescu. După ce clujeanul l-a făcut „incult din punct de vedere istoric, strategic și politic”, după ce a scris că Donald Trump „se comporta ca un vechil sau „landlord” care le cere chiriașilor, pe ton imperativ, să-și achite urgent chiriile restante, fără sa poată vedea, dincolo de facturi si chitanțe, ce a avut de cîștigat America prin intermediul NATO si mai ales ce ar putea pierde prin desființarea Alianței. Are idei puține, dar fixe”, (pe Contributors), fostul ambasador al României în Coreea de Nord (bănuiți pentru ce naiba l-au trimis acolo?) a trecut rapid la megatămîieri.

De cîteva zile, a schimbat macazul și se străduie să trimită rafale de limbi președintelui american:

”Dacă președintele Donald Trump va primi anul acesta Premiul Nobel pentru pace, nimeni nu va putea spune că nu există argumente în acest sens. Vor fi existat, la momentul deciziei Comitetului Nobel, chiar mai multe argumente decât în 2009, când președintele Barack Obama a primit Premiul Nobel pentru pace în primul an al primului său mandat”. ( Valentin Naumescu, pe Facebook)

Prima News se rezumă să titreze „ Naumescu l-a făcut incult”, apoi lasă burtiera cu „Naumescu: Dacă Donald Trump ia premiul Nobel nimeni nu va putea spune că nu există argumente!”.

Geme noaptea de slugărnicia și oportunismul unora care schimbă culoarea politică, părul, partidul și obiectul adorației prefăcute.

Apar și primele cadre cu Marco Rubio și Oana, „duoamna” Oana Țoiu. Ies, salută și intră la loc pe o ușă în Departamentul de Stat.

Radu Tudor exclamă: „Noi, ziariștii, știm să citim expresii. Marco Rubio a rîs, a zîmbit. E de bine! Și scoate un document care „reprezintă reprezentarea grafică” a traseelor avioanelor.

Ioșca-PSD zice că lui i se pare că expresia feței lui Rubio „este de bine….Mie mi se pare că s-au înțeles”. Cristian Bușoi trage un loc comun, în stilul în care gîndește: „consolidează parteneriatul nostru cu SUA”, iar generalul Barbu preia ușile și porțile lui Radu Tudor,

-„Bine ca s-au deschis aceste uși la Departamentul de Stat. Așteptăm să se deschida si la Biroul Oval”

La 22,15, începe interviul cu „duoamna ministru”. E deja Breaking News! (Undeva, la marginea unui parc cu fîntînile pornite și cu cîte un trecător pe ici și colo, străin de trepidațiile de la Antene, vorbesc cele două).

„Este pentru a treia oară cînd ne întîlnim,….la Națiunile Unite, acum la Nii York! Am discutat despre economie, pași, investiții …dosare, reactoarele mici,….anul trecut a fost o perioadă de testare între noi….Acum s-a dus….cum cooperăm mai departe. Am discutat și despre întîlnirea președinților (nici un detaliu în plus – nota red.) și, la sfîrșit „pot să transmit mulțumirea pentru parteneriatul strategic”.

Așa s-a încheiat o vizită, o negociere, o chemare la ordin, o invitație la dialog sau ce o fi fost și cu ce ne-om fi ales.

Ploaia s-a oprit dezorientată, păcălită de atîtea vești. Afară, s-a instalat o beznă rece și rea. Parcă se întoarce Tudor Arghezi cu „Vai ce noapte adîncă/Și ce noapte grea”.