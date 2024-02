Temutul mafiot Taghi a primit închisoare pe viaţă

Ridouan Taghi, cel mai temut baron al drogurilor din Olanda, a fost condamnat marţi la închisoare pe viaţă în legătură cu o serie de crime comise între 2015 şi 2017, a anunţat justiţia olandeză, conform AFP. „Îi condamnăm pe toţi suspecţii. Ridouan Taghi primeşte închisoare pe viaţă”, a declarat judecătorul neidentificat din considerente de securitate la tribunalul unde s-a desfăşurat procesul.

Şi ceilalţi 16 membri ai cartelului coacuzaţi în proces au fost găsiţi vinovaţi şi condamnaţi la pedepse cu închisoarea de la un an şi nouă luni până la închisoare pe viaţă.

Ridouan Taghi, în vârstă de 46 de ani şi născut în Maroc, era acuzat că a condus o organizaţie calificată ca fiind o „maşinărie de ucis bine unsă”, o reţea de crimă organizată internaţională cu rădăcinile în Benelux, vinovată potrivit acuzării de cel puţin şase crime şi patru tentative de crimă şi numită „Mocro Maffia” din cauza originii marocane a mai multor membri.

Termenul desemnează de fapt un ansamblu de grupări criminale considerat unul din cei mai mari distribuitori de cocaină din Olanda.

Procesul supranumit „Marengo” a fost unul fără precedent în Olanda, potrivit observatorilor, fiind mobilizată armata pentru a păzi tribunalul în timpul şedinţelor, la care procurorii şi judecătorii au fost conduşi în maşini blindate.

