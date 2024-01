Țiriac. „Simona Halep are o singură vină”

Fostul tenismen Ion Țiriac a făcut din nou referire la cazul Simonei Halep, răspunzând unor întrebări din partea jurnaliștilor.

Simona Halep, aflată în așteptarea verdictului TAS, ar urma să revină pe terenul de tenis pe 15 iunie 2024, la Sports Festival, în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca. La eveniment au fost invitați Steffi Graf, Andre Agassi și Andrei Pavel, cu care Simona va face pereche.

„De ce să fie ultimul ei meci? Moare? Ultimul meci este când știi că nu o să mai joci altul, dar ea poate să joace peste tot. Din câte știu eu, ea se antrenează zi și noapte, e mai ambițioasă decât era înainte.

Eu am suspiciunile mele cu TAS-ul, pentru că am fost «Stan-Pățitul» în 2000 și știu ce se întâmplă. După părerea mea, Simona Halep are o singură vină. A fost depistată pozitiv, se poate, dar de ce? Și când spui de ce… habar n-am eu. Întrebați-i pe cei responsabili, pe cei care o au avut-o în grijă.

Nu mă mai întrebați de Halep pentru că nu știu mai multe. După părerea mea, nu are nicio vină, dar a fost depistată pozitiv, din păcate”, a spus Ion Țiriac.

Cazul lui Halep va fi prezentat la TAS în perioada 7-9 februarie.