Bucureștiul continuă să își promoveze patrimoniul arhitectural și spațiile urbane printr-un nou ghid dedicat celor mai fotogenice locuri din oraș. Intitulat „Love and Share. TOP 10 cele mai Instagramabile locuri din București”, materialul reunește unele dintre cele mai apreciate obiective turistice și zone care atrag anual mii de vizitatori și pasionați de fotografie, scrie București.ro.

Potrivit ghidului, Capitala oferă o combinație unică între clădiri istorice, parcuri, artă urbană și spații moderne, transformând orașul într-o destinație potrivită atât pentru turiști, cât și pentru cei care doresc să surprindă imagini spectaculoase pentru rețelele sociale.

Cele mai recomandate locuri

Printre cele mai recomandate locuri se numără Pasajul Macca-Vilacrosse, cunoscut pentru acoperișul din sticlă galbenă și atmosfera sa boemă, dar și Ateneul Român, unul dintre cele mai reprezentative simboluri arhitecturale ale Capitalei.

Lista include și Cartierul Cotroceni, apreciat pentru străzile sale liniștite și vilele interbelice, în special în perioada înfloririi magnoliilor. Pentru iubitorii naturii, ghidul recomandă Grădina Botanică Dimitrie Brândză, unde vegetația și serele oferă decoruri spectaculoase în orice anotimp.

Printre destinațiile propuse se regăsește și Muzeul Național de Artă Contemporană, amplasat în Palatul Parlamentului, loc apreciat atât pentru expozițiile sale, cât și pentru panorama asupra orașului. De asemenea, Strada Xenofon, singura stradă în trepte din București, atrage vizitatori datorită picturilor murale colorate care transformă fiecare treaptă într-un decor artistic.

Nu lipsesc nici Calea Victoriei, una dintre cele mai cunoscute artere ale orașului, Parcul Regele Mihai I (fostul Herăstrău), celebru pentru Podul de la Insula Trandafirilor, și Hanul lui Manuc, unul dintre cele mai vechi și mai bine conservate hanuri din Capitală.

Topul este completat de Biblioteca Națională a României, apreciată pentru arhitectura modernă și spațiile luminoase, preferate de pasionații de fotografie minimalistă.

Prin acest ghid, Bucureștiul este promovat ca un oraș al contrastelor, unde monumentele istorice coexistă cu arhitectura contemporană, iar spațiile verzi completează peisajul urban. Inițiativa își propune să încurajeze atât turiștii, cât și locuitorii Capitalei să descopere locuri mai puțin cunoscute și să promoveze frumusețea orașului prin imagini distribuite pe rețelele sociale.