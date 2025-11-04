Tragedia de la Roma, exploatată de Moscova. Reprezentantul diplomatic rus, convocat să dea explicații

La Roma, cuvintele Mariei Zaharova au fost considerate o strategie menită să semene îndoieli cu privire la sprijinul occidental acordat Ucrainei, iar Ministerul italian de Externe l-a convocat, marţi, pe reprezentantul diplomatic rus în Italia, Aleksei Paramonov, pentru a obţine clarificări.

„Aceste declaraţii sunt ruşinoase şi inacceptabile într-o ţară civilizată, cuvinte josnice pe care le respingem”, a comentat ministrul italian de externe Antonio Tajani. „Suntem de partea Ucrainei, dar asta nu înseamnă că nu ne-am arătat solidaritatea atunci când au existat probleme pentru poporul rus, cerem acelaşi respect”, a punctat Tajani.

Nu este prima dată când Zaharova – una dintre vocile oficiale cele mai radicale de la Moscova, alături de cea a lui Dmitri Medvedev – face comentarii provocatoare la adresa Italiei.

În trecut, ea l-a atacat în două rânduri pe preşedintele republicii, Sergio Mattarella, şi a avut comentarii critice şi la adresa unor jurnalişti italieni, reaminteşte Euronews, care menţionează că ambasadorul rus a mai fost convocat la MAE italian din cauza ei.

În iulie, preşedintele Mattarella a fost inclus într-o listă de „rusofobi” întocmită de Kremlin, care îi includea deja pe ministrul de externe Antonio Tajani şi pe ministrul apărării Guido Crosetto.

Se pare că în ultimii trei ani, odată cu războiul din Ucraina, Zaharova a fost însărcinată să apere politica rusă în public şi să exprime îndoielile pe care Moscova doreşte să le insufle opiniei publice occidentale cu privire la sprijinul acordat Ucrainei, scrie Euronews Italia, care menţionează că, în ultimele zile, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe a făcut comentarii provocatoare şi la adresa Franţei, în urma furtului bijuteriilor napoleoniene de la Luvru.