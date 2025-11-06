Tragedie în Filipine. Peste 100 de morți

În Filipine, taifunul a aplatizat case, mașini întoarse cu susul în jos și strâzi pline de dărâmături în provincia Cebu, scrie Reuters. Este a 20-a furtună care a lovit țara în 2025.

„Totul a fost distrus. Doar podeaua a rămas. Totul a fost luat de ape. Nu mai avem nimic”, spune o localnică după ce și-a văzut coliba distrusă de fenomenul meteorologic.

Acum o lună, un cutremur de 6,9 pe scara Richter în regiune a omorât mai multe zeci de oameni. Meteorologii urmăresc o altă furtună care ar putea deveni taifun. Aceasta ar putea lovi Filipinele peste o săptămână.

260.000 de vietnamezi relocați înaintea Taifunului

Guvernul filipinez a luat mai multe măsuri de protejare a populației înainte ca furtuna să fi ajung în țară. Au închis șase aeropoarte și au relocat 260.000 de oameni din provincia Gia Lai.

Armata este pregătită pentru operațiuni de căutări și salvare. Peste 250.000 de militari au fost mobilizați de guvernul vietnamez. Autoritățile sunt îngrijorate de impactul pe care taifunul l-ar putea avea asupra agriculturii, mai ales în platoul central, unde se cultivă majoritatea cafelei vietnameze.

Este a șasea furtună care lovește Vietnamul anul acesta.