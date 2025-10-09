Traian Băsescu, în luptă cu statul român

Fostul președinte Traian Băsescu a ajuns din nou în fața magistraților. Fostul președinte a avut azi un nou termen al procesului prin care solicită recuperarea vilei de protocol și a beneficiilor pierdute după ce a fost declarat colaborator al fostei Securități. Procesul se judecă la Primăria sectorului 1.

Dosarul a fost amânat în mai multe rânduri.

Traian Băsescu a dat în judecată Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS), cerând Curții de Apel București anulare actului administrativ Notificarea nr. 2237/28.03.2022, prin care i s-a adus la cunoștință că trebuia să părăsească vila de protocol din Gogol. Procesul a fost deschis după ce Băsescu a părăsit vila și s-a mutat în cartierul Domenii. Instanța de judecată a admis necompetența materială a Curții de Apel București și a declinat soluționarea acestui dosar Judecătoriei Sectorului 1.

Pe 1 iulie 2025, Curtea Constituțională a decis că retragerea, în urmă cu trei ani, a unor beneficii la care avea dreptul fostul președinte Traian Băsescu a incălcat Constituția.