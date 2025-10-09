Traian Băsescu, în luptă cu statul român

Fostul președinte Traian Băsescu a ajuns din nou în fața magistraților. Fostul președinte a avut azi un nou termen al procesului prin care solicită recuperarea vilei de protocol și a beneficiilor pierdute după ce a fost declarat colaborator al fostei Securități. Procesul se judecă la Primăria sectorului 1.
Dosarul a fost amânat în mai multe rânduri.
Traian Băsescu a dat în judecată Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS), cerând Curții de Apel București anulare actului administrativ Notificarea nr. 2237/28.03.2022, prin care i s-a adus la cunoștință că trebuia să părăsească vila de protocol din Gogol. Procesul a fost deschis după ce Băsescu a părăsit vila și s-a mutat în cartierul Domenii. Instanța de judecată a admis necompetența materială a Curții de Apel București și a declinat soluționarea acestui dosar Judecătoriei Sectorului 1.
Pe 1 iulie 2025, Curtea Constituțională a decis că retragerea, în urmă cu trei ani, a unor beneficii la care avea dreptul fostul președinte Traian Băsescu a incălcat Constituția.
„Cu unanimitate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că Legea nr.243/2021 pentru modificarea art.1 alin.(3) din Legea nr.406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român, în ansamblul său, este neconstituțională, fiind contrară prevederilor constituționale art.1 alin.(5) privind principiului legalității, în componenta privind calitatea legii, și ale art.15 alin.(2), din perspectiva lipsei dispozițiilor tranzitorii, precum și a caracterului retroactiv al acestei legi”, a decis marți Curtea Constituțională.
