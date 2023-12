Transsiberianul – cea mai lungă cale ferată din lume

Călătoriile cu trenul sunt uzuale în cele mai multe țări din Europa și Asia, dar unele linii de cale ferată sunt pur și simplu mai spectaculoase, ieșind în evidență prin elemente inedite. În unele cazuri, este vorba despre peisaje, în alte situații despre tehnologia care permite viteze impresionante. În ceea ce privește Transsiberianul, lungimea face această linie de cale ferată să fie cu totul remarcabilă.

Construită între Gara Iaroslavski din Moscova și Gara Vladivostok (în regiunea Primorie din Siberia de est), cea mai lungă cale ferată de pe planetă măsoară 9288 de kilometri. Traversează opt fusuri orare pe două continente (Europa și Asia), trece prin 88 de orașe și peste 16 râuri mari.

Lucrări realizate rapid, în ciuda condițiilor dificile

Construcția a durat aproximativ 25 de ani și a avut ca obiectiv conectarea Siberiei cât mai bine la economia rusă. Pe data de 30 martie 1891, țarul Alexandru al III-lea a emis un decret pentru a începe realizarea unui drum care să traverseze întregul teritoriu al Siberiei. Startul lucrărilor s-a dat rapid și, așa cum era de așteptat, condițiile de muncă erau extrem de grele. Dincolo de vremea rece, relieful punea o mulțime de probleme. Muncitorii au utilizat dinamită pentru a crea terasamente. Cele mai multe materiale veneau de departe, așadar au fost transportate pe calea apei și apoi pe uscat.

Lucrarea a necesitat fonduri foarte mari alocate de stat. Pentru a reduce cheltuielile, s-a decis implicarea soldaților și a deținuților, care reprezentau practic forță de muncă gratuită. Condițiile de lucru erau foarte dificile, mai ales că se foloseau unelte și utilaje destul de rudimentare, iar securitatea în muncă era prea puțin relevantă, în condițiile în care proiectul trebuia realizat cu viteză maximă.

Mulți muncitori și-au pierdut viața în timpul lucrărilor sau au plecat cu probleme grave de sănătate. În doar 12 ani, erau deja construiți 7500 de kilometri de cale ferată, un ritm nemaiîntâlnit la acea vreme, dincolo de provocările specifice regiunii Siberiei.

Rolul Transsiberianului pentru economie și securitatea țării

Costurile alocate proiectului liniei de cale ferată aveau să își dovedească rentabilitatea în scurt timp, prin creștere economică din regiune. În anul 1896, Rusia și China au ajuns la un acord comercial bazat de asemenea pe transport feroviar în Manciuria. Japonia s-a opus, căci avea interes direct pentru acest teritoriu. În anul 1900, aproximativ 170.000 de soldați ruși au fost trimiși pentru a ocupa provincia, fapt posibil datorită Transsiberianului.

În 1904, a izbucnit războiul ruso-japonez. Pentru că noua linie de cale ferată nu era terminată, iar transportul de armament era limitat, Rusia a suferit o înfrângere istorică. Conducerea statului a concluzionat că trebuie să extindă rețeaua feroviară, pentru o conectare și mai bună între partea europeană a Rusiei și Vladivostok.

În anul 1916 au fost finalizate lucrările la ceea ce astăzi numim linia de cale ferată transsiberiană. Numărul de călători și volumele de marfă transportate pe această rută au crescut considerabil în acea perioadă, semn al succesului acestui proiect. Implicit, economia Rusiei a avut foarte mult de câștigat.

Transsiberianul a fost afectat de luptele din Primul Război Mondial, dar s-au realizat lucrări de reparație în perioada 1924 – 1925. Linia de cale ferată a avut un rol important și în timpul celui de–Al Doilea Război Mondial. S-au transportat provizii pentru front și desigur prizonieri, dar în același timp Transsiberianul a reprezentat soluția de salvare pentru evreii care au ales să fugă din Europa, în fața amenințărilor fasciste.

