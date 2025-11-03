Din datele interactive Transgaz Line pack intraday | Transgaz , se vede cum pleacă 5 milioane de metri cubi de gaze către Ungaria, Acesta este , în fapt, un tranzit pe care-l asigurăm pentru unguri, țara noastră fiind placă turnantă pentru aducerea gazului către clienții unguri, pe ruta Turcia-Bulgaria.

Mai nou, suntem și placă turnantă pentru gazul ucrainean, care ajunge la noi, apoi trece la ucraineni prin punctul Isaccea – 1 milion de metri cubi zilnic, venind tocmai din Grecia. Este vorba de GNL descărcat de pe metaniere în terminalele de la Mediterana, care urcă pe Coridorul Vertical până la noi și, apoi, la ucraineni.

Aceasta este cea mai nouă rută de transport a gazului din această regiune a Europei, una susținută puternic de America și de UE, ca fiind o alternativă de aprovizionare la gazul rusesc. Până acum însă, pe aici nu au trecut decât sporadic gaze și doar în cantități mici, pentru că marii traderi nu s-au înghesuit să cumpere și să transporte o marfă evident mai scumpă decât cea rusească și cu o cerere discontinue de la țările de aici, cu precădere Ucraina. Fiind în război, consumul industrial și chiar și cel casnic nu este predictibil. Nefiind predictibil, încheierea de contracte pe termen lung și de cantități mari, este greu de realizat.

În prezent, Ucraina se aprovizionează majoritar prin Polonia, după ce a renunțat definitive, de la începutul acestui an, la gazele rusești. Coridorul Nord-Sud, care trece prin România, ar fi o sursă alternative de aprovizionare.

Cât privește exportul nostru de gaze în Republica Moldova, acesta se desfășoară acum la capacitatea maximă posibilă a interconectorului Iași-Ungheni – 5,4 milioane de metri cubi zilnic. Producția nostră locală este și ea la maximele posibile, respectiv 24,2 milioane de metri cubi.