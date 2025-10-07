Trenuri oprite după ruperea unei șine

Un nou incident major pe calea ferată. Traficul feroviar este suspendat în această dimineaţă, pe magistrala 100, între Roşiori şi Atârnaţi, după ruperea unei şine. Două trenuri sunt oprite în staţiile adiacente.
Nu m-ar mira ca pe ea sa scrie „Resita-1986”.Deci,atatea zile o avut,maica.Cam asta le asteapta si pe Moldova,si pe Ucraina. DEVALIZAREA nationala pe o saorma & PET cu OTRAVA si dreptul la CERSEALA in Vestul decadent.Cand ajungi sa-ti vinzi DEMNITATEA pe un pahar cu apa,poti sa-ti cumperi SICRIUL.
Pai nu au bani de reparatii macar , in schimb „ajuta”firmele private….Daca s-ar gasi toate dedesubturile sponsorizarii firmelor private s-ar ajunge la miliarde de euro pe an. Si caile ferate „se rup”…
Ai dracului ruși, au rupt șinele de cale ferată…😂😂😂