Trenuri oprite după ruperea unei șine

07 oct. 2025 la 08:33 (R.C.) Actualitate 3

Un nou incident major pe calea ferată. Traficul feroviar este suspendat în această dimineaţă, pe magistrala 100, între Roşiori şi Atârnaţi, după ruperea unei şine. Două trenuri sunt oprite în staţiile adiacente.

 

”Începând cu ora 06:00, circulaţia trenurilor este temporar suspendată pe secţia de circulaţie Roşiori Nord – Atârnaţi, aflată pe raza de activitate a Sucursalei Regionale de Căi Ferate Craiova, ca urmare a constatării unei ruperi de şină la kilometrul 97+000, pe firul I. Menţionăm că firul II este închis permanent pentru lucrări, motiv pentru care, până la finalizarea intervenţiei, circulaţia feroviară pe acest tronson este întreruptă”, transmite Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A.
În prezent, două trenuri staţionează în staţiile Roşiori Nord şi Atârnaţi, urmând a-şi relua deplasarea imediat după remedierea situaţiei.
Pentru intervenţia operativă, a fost îndrumată o drezină din Roşiori Est, iar personalul de specialitate al Sucursalei Regionale de Căi Ferate Craiova se află deja la faţa locului şi acţionează pentru refacerea liniei şi reluarea circulaţiei în condiţii de siguranţă, în cel mai scurt timp posibil.
Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A. precizează că toate măsurile tehnice necesare au fost dispuse imediat pentru remedierea defecţiunii şi reluarea traficului în condiţii normale.
Recomanda [votes_up id=878629]
(R.C.) 45298 Articole
Author

Articole asemănătoare

3 Comentarii

  2. Nu m-ar mira ca pe ea sa scrie „Resita-1986”.Deci,atatea zile o avut,maica.Cam asta le asteapta si pe Moldova,si pe Ucraina. DEVALIZAREA nationala pe o saorma & PET cu OTRAVA si dreptul la CERSEALA in Vestul decadent.Cand ajungi sa-ti vinzi DEMNITATEA pe un pahar cu apa,poti sa-ti cumperi SICRIUL.

    Răspunde

  4. Pai nu au bani de reparatii macar , in schimb „ajuta”firmele private….Daca s-ar gasi toate dedesubturile sponsorizarii firmelor private s-ar ajunge la miliarde de euro pe an. Si caile ferate „se rup”…

    Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*


Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.