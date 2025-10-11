Trump, consolat de Putin, dar și de laureata Nobelului pentru Pace

Vladimir Putin spune că Premiul Nobel pentru Pace şi-a pierdut credibilitatea. Putin a lăudat eforturile Donald Trump de a menţine pacea în întreaga lume, în condițiile în care președintele american nu a ascuns dorinţa sa de a câştiga premiul.
În pofida faptului că Trump nu a candidat deschis pentru această distincţie, un număr tot mai mare de lideri mondiali au declarat că ar trebui să câştige premiul.
„Au existat cazuri în care comitetul a acordat Premiul Nobel pentru Pace unor persoane care nu au făcut nimic pentru pace. … În opinia mea, aceste decizii au adus prejudicii enorme prestigiului acestui premiu”, a declarat Putin reporterilor în timpul unei vizite în Tadjikistan. „(Trump) face cu adevărat multe pentru a rezolva crize complexe care se prelungesc de ani, chiar decenii”, a mai spus Putin.
Trump i-a mulţumit public lui Putin pe platforma sa de socializare Truth Social. „Mulţumesc preşedintelui Putin!”, a scris el.
Laureata Premiului Nobel pentru Pace l-a sunat pe Trump
”M-a sunat și mi-a spus <îl accept în onoarea ta, pentru că tu îl meritai cu adevărat>, le-a declarat Trump reporterilor din Biroul Oval, fără a menționa numele liderei opoziției venezuelene.
”A făcut un lucru foarte frumos. Nu i-am spus <atunci dă-mi-l mie>, dar cred că ar fi făcut-o”, a mai spus Trump.
Într-o declarație inițială, Machado a spus că dedică premiul ”poporului suferind din Venezuela” și lui Trump ”pentru sprijinul său decisiv” la adresa cauzei lor.
Comitetul Nobel norvegian a acordat Premiul Nobel pentru Pace 2025 liderului opoziţiei venezuelene Maria Corina Machado.
Cam pur RIE pentru vreo Con sol Lare, chiar daca e venusiana in rest…
ce il merita acest Trump, pentru ca se comporta ca un baietas de 10 ani in magazinul de jucarii?
Concret, ce merite are?
Tot ce emite Fake Democracy e FAKE…Fiind un „antiamerloc” notoriu…Tatucii consoleaza, ca si Fatucile…Machado e fiica unui mare industrias venezuelean care de peste 20 de ani lupta pentru Cauza…Pentru Cauza oligarhilor sub acoperirea luptei pentru democratie
si pentru amarastenii pe care i-a creat si taticu ei…
Trump chiar il merita.