Trump, consolat de Putin, dar și de laureata Nobelului pentru Pace

Vladimir Putin spune că Premiul Nobel pentru Pace şi-a pierdut credibilitatea. Putin a lăudat eforturile Donald Trump de a menţine pacea în întreaga lume, în condițiile în care președintele american nu a ascuns dorinţa sa de a câştiga premiul.

În pofida faptului că Trump nu a candidat deschis pentru această distincţie, un număr tot mai mare de lideri mondiali au declarat că ar trebui să câştige premiul.

„Au existat cazuri în care comitetul a acordat Premiul Nobel pentru Pace unor persoane care nu au făcut nimic pentru pace. … În opinia mea, aceste decizii au adus prejudicii enorme prestigiului acestui premiu”, a declarat Putin reporterilor în timpul unei vizite în Tadjikistan. „(Trump) face cu adevărat multe pentru a rezolva crize complexe care se prelungesc de ani, chiar decenii”, a mai spus Putin.

Trump i-a mulţumit public lui Putin pe platforma sa de socializare Truth Social. „Mulţumesc preşedintelui Putin!”, a scris el.

Laureata Premiului Nobel pentru Pace l-a sunat pe Trump

”M-a sunat și mi-a spus <îl accept în onoarea ta, pentru că tu îl meritai cu adevărat>, le-a declarat Trump reporterilor din Biroul Oval, fără a menționa numele liderei opoziției venezuelene.

”A făcut un lucru foarte frumos. Nu i-am spus <atunci dă-mi-l mie>, dar cred că ar fi făcut-o”, a mai spus Trump.

Într-o declarație inițială, Machado a spus că dedică premiul ”poporului suferind din Venezuela” și lui Trump ”pentru sprijinul său decisiv” la adresa cauzei lor.

Comitetul Nobel norvegian a acordat Premiul Nobel pentru Pace 2025 liderului opoziţiei venezuelene Maria Corina Machado.