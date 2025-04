Trump, glumă după uciderea unor rebeli houthi: Oops

Preşedintele SUA Donald Trump a publicat o înregistrare video în care zeci de luptători houthi sunt ucişi într-o explozie.

„Aceşti houthi s-au regrupat pentru a primi instrucţiuni cu privire la un atac. Oops, nu vor exista atacuri din partea acestor houthi. Ei nu ne vor mai scufunda niciodată navele”, a scris Trump, în mesajul care însoțește imaginile.

These Houthis gathered for instructions on an attack. Oops, there will be no attack by these Houthis!

They will never sink our ships again! pic.twitter.com/lEzfyDgWP5

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 4, 2025