Controloare STB bătută în autobuz pentru un bilet. Agresoarea a fost plasată sub control judiciar

Detaliile agresiunii din autobuzul liniei 331

Potrivit informațiilor oficiale furnizate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 al Capitalei, nefericitul incident s-a petrecut miercuri după-amiază. Autobuzul se afla în tranzit pe traseul liniei 331, rulând între stațiile Piața Dorobanți și Piața Charles de Gaulle, o zonă intens circulată din Sectorul 1, conform inforfmațiilor oferite de news.ro.

În momentul în care angajata Societății de Transport București (STB) și-a îndeplinit atribuțiile de serviciu și i-a solicitat unei pasagere să prezinte un card de călătorie valabil, situația a degenerat brusc. În loc să prezinte documentul sau să coboare, pasagera a reacționat cu o furie ieșită din comun. Aceasta a tras-o violent de păr pe controloare și a lovit-o în mod repetat cu palmele și pumnii în zona feței, a umerilor, brațelor și a pieptului.

Agresiunea s-a petrecut sub privirile consternate ale celorlalți călători aflați în mijlocul de transport în comun, punând în pericol nu doar integritatea fizică a victimei, ci și liniștea din salonul autobuzului.

Măsuri dispuse de procurori: Control judiciar și interdicție de părăsire a țării

Având în vedere că victima se afla în plină exercitare a atribuțiilor de serviciu, fapta întrunește elementele constitutive ale unei infracțiuni deosebit de grave. Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 au pus imediat în mișcare acțiunea penală împotriva presupusei agresoare sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ultraj, o măsură menită să protejeze personalul implicat în servicii publice de interes major.

Prin ordonanța emisă de procurorul de caz, suspecta a fost plasată sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Această măsură preventivă vine la pachet cu obligații stricte, printre care se numără interdicția explicită de a depăși limita teritorială a României fără încuviințarea prealabilă a organelor judiciare. Ancheta se află în desfășurare, autoritățile urmând să stabilească toate circumstanțele care au dus la acest derapaj comportamental inacceptabil în mijloacele de transport în comun.

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