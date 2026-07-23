Controloare STB bătută în autobuz pentru un bilet. Agresoarea a fost plasată sub control judiciar

O controloare STB a fost agresată fizic de o pasageră într-un autobuz al liniei 331 din Capitală, după ce i-a cerut biletul de călătorie. Victima a fost trasă de păr și lovită cu palmele și pumnii în zona feței și a pieptului.

Stefan Lupu - Reporter special
Controloare STB bătută în autobuz pentru un bilet. Agresoarea a fost plasată sub control judiciar

O controloare STB a fost agresată fizic de o pasageră într-un autobuz al liniei 331 din Capitală, după ce i-a cerut biletul de călătorie. Victima a fost trasă de păr și lovită cu palmele și pumnii în zona feței și a pieptului.

Un incident violent a avut loc pe o rută a transportului public din Capitală, unde o femeie care exercita atribuțiile de controlor STB a fost bătută de o pasageră. Agresiunea s-a declanșat după ce angajatei i s-a cerut prezentarea biletului de călătorie. Autoritățile au luat rapid măsuri legale împotriva persoanei vinovate, deschizând un dosar penal sub acuzația de ultraj.

Detaliile agresiunii din autobuzul liniei 331

Potrivit informațiilor oficiale furnizate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 al Capitalei, nefericitul incident s-a petrecut miercuri după-amiază. Autobuzul se afla în tranzit pe traseul liniei 331, rulând între stațiile Piața Dorobanți și Piața Charles de Gaulle, o zonă intens circulată din Sectorul 1, conform inforfmațiilor oferite de news.ro.

În momentul în care angajata Societății de Transport București (STB) și-a îndeplinit atribuțiile de serviciu și i-a solicitat unei pasagere să prezinte un card de călătorie valabil, situația a degenerat brusc. În loc să prezinte documentul sau să coboare, pasagera a reacționat cu o furie ieșită din comun. Aceasta a tras-o violent de păr pe controloare și a lovit-o în mod repetat cu palmele și pumnii în zona feței, a umerilor, brațelor și a pieptului.

Agresiunea s-a petrecut sub privirile consternate ale celorlalți călători aflați în mijlocul de transport în comun, punând în pericol nu doar integritatea fizică a victimei, ci și liniștea din salonul autobuzului.

Măsuri dispuse de procurori: Control judiciar și interdicție de părăsire a țării

Având în vedere că victima se afla în plină exercitare a atribuțiilor de serviciu, fapta întrunește elementele constitutive ale unei infracțiuni deosebit de grave. Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 au pus imediat în mișcare acțiunea penală împotriva presupusei agresoare sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ultraj, o măsură menită să protejeze personalul implicat în servicii publice de interes major.

Prin ordonanța emisă de procurorul de caz, suspecta a fost plasată sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Această măsură preventivă vine la pachet cu obligații stricte, printre care se numără interdicția explicită de a depăși limita teritorială a României fără încuviințarea prealabilă a organelor judiciare. Ancheta se află în desfășurare, autoritățile urmând să stabilească toate circumstanțele care au dus la acest derapaj comportamental inacceptabil în mijloacele de transport în comun.

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