Ce urmează pentru transportul public din București după insolvența STB

„Unul dintre principalele obiective ale solicitării insolvenţei STB îl reprezintă chiar asigurarea continuităţii serviciului public de transport – obligaţie legală, de altfel, pentru autorităţile locale” susține primarul Bucureștiului, Ciprian Ciucu.

Reprezentanții Primăriei București susțin că, prin insolvență, STB recunoaște că nu-și poate plăti datoriile.

Marți, consilierii generali au validat, prin vot, intrare în insolvență a STB. Judecătorul sindic va numi un administrator judiciar. Va reveni în sarcina acestuia să creeze planul de reorganizare. Urmează ca planul să fie aprobat de creditorii societății insolvente.

„Acesta urmăreşte să reducă cheltuielile, să salveze societatea de la faliment şi, mai ales, să asigure plăţile creditorilor” precizează reprezentanții Primăriei București.

Insolvența STB, o necesitate

Primăria Capitalei susține că măsura insolvenței în cazul STB este esențială pentru creșterea datoriilor și a stopa majorarea penalităților acumulate.

„Vorbim despre datorii de 3 miliarde lei, dintre care 1,7 miliarde de lei către ANAF, pentru neplata contribuţiilor angajaţilor, ale cărei penalităţi se ridică, în acest moment, la circa 402 milioane de lei„ potrivit Primăriei București.

De asemenea, subvenţia plătită de către PMB va merge către plata salariilor angajaţilor, achiziţia de combustibil şi piese de schimb, iar pentru plata creanţelor va fi creat un cont escrow, destinat creditorilor.

„STB va trebui să verse, lunar, sumele prevăzute în schema de eşalonare a datoriilor din planul de reorganizare, alcătuit de către administratorul judiciar şi aprobat de către creditori”, mai arată oficialii Primăriei Bucureşti.

39 de voturi „pentru” intrarea în insolvență

„Pentru reducerea cheltuielilor STB, am solicitat ca planul de reorganizare să conţină eficientizarea traseelor STB, astfel încât acestea să nu se mai suprapună între ele sau cu traseul metroului. Linii de tramvai nu vor fi desfiinţate, atâta timp cât PMB investeşte”, a punctat Ciprian Ciucu.

Mai mult, Ciprian Ciucu a arătat că situația era atât de gravă încât ar fi putut să atragă incapacitatea de plată a Primăriei București. Insolvența STB a fost votată de Consililul General al Bucureștiului cu 39 de voturi „pentru”.