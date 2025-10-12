Donald Trump a ordonat sâmbătă ca militarii americani să-şi primească soldele miercurea viitoare, în ciuda paraliziei bugetare actuale, care impune în mod normal ca niciun salariu să nu fie plătit milioanelor de angajaţi federali pe durata blocajului, relatează AFP.

„Îmi folosesc puterea de comandant suprem pentru a ordona secretarului nostru Pete Hegseth să utilizeze toate fondurile disponibile pentru ca trupele noastre să fie plătite pe 15 octombrie”, a declarat preşedintele american pe platforma sa Truth Social, denunţând opoziţia care, în opinia sa, „ia ostatici” soldaţii prin acest impas bugetar din Congres între republicani şi democraţi.

Impasul dintre republicani şi democraţi din Congres continuă de mai bine de o săptămână aceştia neputând să se pună de acord cu privire la buget, ceea ce a dus la acest shutdown (închidere). Reprezentanţii celor două partide rămân pe poziţii ferme de la 1 octombrie şi de la începutul acestui blocaj, care a băgat în şomaj tehnic peste 700.000 de funcţionari federali cu funcţii considerate neesenţiale.

SOLDE PENTRU 1,3 MILIOANE DE MILITARI

Pe toată durata „shutdown-ului”, cei peste 2,3 milioane de funcţionari federali nu sunt plătiţi – nici măcar cei care trebuie să continue să lucreze – la fel ca şi cei peste 1,3 milioane de militari.

Fiecare partid politic se acuză reciproc pentru criza actuală, iar mesajul lui Donald Trump de sâmbătă se înscrie în această bătălie de comunicare politică.

„Dacă nu se ia nicio măsură din cauza „şefului” Chuck Schumer şi a democraţilor, bravii noştri soldaţi nu vor primi salariul care li se cuvine în mod legitim pe 15 octombrie”, a declarat republicanul. „Nu voi lăsa democraţii să ţină ostatici militarii noştri şi întreaga securitate a ţării noastre cu „shutdown”-ul lor periculos al statului”, a adăugat el.

În Congres, republicanii propun o prelungire a bugetului actual, cu aceleaşi niveluri de cheltuieli, în timp ce democraţii cer o prelungire a subvenţiilor pentru programele de asigurări de sănătate destinate gospodăriilor cu venituri mici.

Datorită regulilor în vigoare în Senat, sunt necesare mai multe voturi pentru adoptarea unui buget, în ciuda majorităţii republicane. Dar Donald Trump respinge orice negociere cu opoziţia pe teme de sănătate fără „redeschiderea” statului federal ca o condiţie prealabilă.

Casa Albă a anunţat vineri că a început să concedieze funcţionari federali, o ameninţare la adresa democraţilor pe care Donald Trump o flutura de câteva zile.