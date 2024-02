Trupele ruse forțează ofensiva: „Fac totul pentru a zdrobi”

Trupele ruse încearcă, după ce au ocupat oraşul Avdiivka, să înainteze către alte redute ale armatei ucrainene şi îşi intensifică acţiunile ofensive în regiunea Zaporojie, din sud-estul Ucrainei, în timp ce trupele ucrainene se simt copleşite de armata rusă mai numeroasă şi mai bine echipată.

„Inamicul are în continuare multă infanterie şi multe echipamente, în plus angajează şi aviaţia. Face absolut totul pentru a străpunge, a zdrobi defensiva noastră”, rezumă situaţia sub-comandantul Brigăzii a 3-a armatei ucrainene, Maksim Jorin.

Acesta mai semnalează că un asalt major rusesc este în desfăşurare în direcţia localităţii Lastocikine, la circa doi kilometri de oraşul Avdiivka, ocupat săptămâna trecută de trupele ruse după un asediu sângeros cu mari pierderi în ambele tabere.

Pe lângă numărul necunoscut al morţilor şi răniţilor, „între 850 şi 1.000 de soldaţi (ucraineni) par să fi fost capturaţi sau sunt dispăruţi” la Avdiivka, potrivit publicaţiei The New York Times, care citează militari ucraineni, informaţie confirmată acestui ziar şi de oficiali occidentali. Preşedintele rus Vladimir Putin declarase marţi că trupele ucrainene au abandonat în retragere la Avdiivka soldaţi care apoi au fost luaţi prizonieri de trupele ruse.

The New York Times consideră că pierderea oraşului Avdiivka „nu este o înfrângere strategică semnificativă” pentru armata ucraineană, în schimb capturarea soldaţilor poate „eroda moralul” trupelor ucrainene, deja confruntate cu un deficit de personal şi muniţii, plus lipsa sprijinului aerian.

Doar 60-70% din cei câţiva mii de soldaţi din Brigada 59 de Infanterie a armatei ucrainene care alcătuiau această unitate la începutul războiului mai sunt activi în prezent, ceilalţi fiind între timp ucişi, răniţi sau demobilizaţi din cauza vârstei sau bolilor, a declarat agenţiei Reuters un comandant de pluton din această brigadă.

„Problema cea mai imediată în fiecare unitate este lipsa de oameni”, confirmă un comandant de companie din aceeaşi brigadă. De pildă, în bătălia pentru Avdiivka, raportul soldaţilor angajaţi în lupte era de şapte la unu în favoarea trupelor ruse, subliniază şi sub-comandantul Brigăzii a 3-a armatei ucrainene citat mai sus.

În acest timp, armata rusă încearcă să câştige teren şi în alte sectoare ale frontului, in special în regiunea sudică Zaporojie. Astfel, „forţele terestre ruse continuă să atace şi probabil au crescut intensitatea atacurilor în limitele (satului) Robotine”, eliberat în contraofensiva ucraineană de vara trecută, notează în ultimul său raport serviciul militar de informaţii britanic.

Conform acestuia, trupele ruse au suferit pierderi grele în acea contraofensiva ucraineană, încheiată doar cu mici câştiguri teritoriale, „dar diminuarea intensităţii luptelor şi eforturile constante de recrutare au permis forţelor ruse să se restabilească în acest sector”.

Pe ansamblu, trupele ruse şi-au sporit atacurile în diverse sectoare ale frontului, „probabil cu intenţia de a dispersa forţele ucrainene”, estimează acelaşi serviciu britanic.

Într-un reportaj, reporterii Reuters au discutat cu peste 20 de soldaţi sau comandanţi ai unităţilor ucrainene de infanterie, drone şi artilerie, în diferite sectoare ale frontului de circa 1.000 de kilometri din estul şi sudul Ucrainei. Deşi motivaţi în continuare să lupte contra ocupaţiei ruse, ei au evidenţiat dificultatea de a ţine pe loc o armată inamică mai numeroasă şi mai bine echipată, în timp ce ajutorul militar occidental pentru Ucraina încetineşte, în pofida apelurilor insistente ale preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Aproape de împlinirea a doi ani de la lansarea invaziei în Ucraina, trupele preşedintelui Putin au preluat din nou iniţiativa în acest conflict care combină războiul de uzură din tranşee cu un război mai complex al dronelor. Totuşi, la fel precum contraofensiva ucraineană din vara trecută, actuala ofensivă rusă nu a condus, cel puţin deocamdată, la câştiguri teritoriale majore, în afara ocupării redutei fortificate Avdiivka.

„Retragerea Ucrainei din Avdiivka demonstrează că situaţia pe câmpul de luptă este extrem de dificilă, dar ucrainenii au depăşit de fiecare dată aşteptările”, a afirmat miercuri secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg.