Tudor Chirilă cere demisia lui Iohannis: „A dat țeapă celor care l-am votat”

Klaus Iohannis trebuie să demisioneze și automat Ilie Bolojan să devină președinte interimar, a scris pe Facebook Tudor Chirilă. Cunoscutul artist spune că societatea este scindată și are nevoie de soluții care trebuie să vină de sus.

„Toți cei responsabili din partidele care au organizat alegerile să facă pași în spate.

Serviciile secrete trebuie să răspundă și ele în fața Parlamentului pentru a lămuri ce s-a întâmplat în alegeri. Orice întârziere alimentează ideea că au fost parte din destabilizarea României. Autoritățile statului trebuie să producă dovezile în baza cărora CCR a anulat turul doi”, a scris Tudor Chirilă.

Artistul lansează și o serie de întrebări pentru cei de la putere.

„Cum de refuză PSD-PNL să ofere orice fel de explicație pentru dezmățul electoral pe care l-au făcut din vară până acum?

Cum se laudă PSD pe TikTok că i-au dat voturi lui Simion? Cum explică asta?

Cum sfidează, de fapt, pe absolut toată lumea?

Cum nici unul dintre ei nu a făcut nici măcar un pas înapoi după sancțiunile de la vot?

Cum au scos din cursă un candidat extremist (Șoșoacă), dar nu s-au sesizat în cazul altuia care făcea campanie fără cod electoral?

Cum au cerut renumărarea votului în urma sesizării unui candidat care avea 1% și la renumărare au refuzat observatorii independenți?

Cum Parlamentul nou format (hello, partidele populiste) întârzie să demareze sau măcar să vorbească despre orice procedură legată de interogarea serviciilor secrete? Da’ una adevărată, nu praf în ochi.

Cum se va face și ce se va face cu profesionalizarea și independența CCR care a fost instrumentul cu care s-au desființat mii de procese și dosare penale de corupție (Ca afect al deciziilor CCR nr. 297/2018 și 358/2022 privind prescripția răspunderii penale, s-au închis peste 10.000 de dosare aflate în parchete și instanțe, fără ca magistrații să mai stabilească dacă cei anchetați erau sau nu vinovați de comiterea unor fapte – corupție ex. Udrea în dosar Hidroelectrica, Ioana Băsescu dar și infracțiuni de drept comun) pare rămâne în continuare un instrument politic?

Cum, un președinte care a dat țeapă celor care l-am votat cu bună credință, un vot anti-Dragnea via Dăncilă, cade în picioare, tace mâlc când țara arde, își prelungește mandatul pe fondul unei crize demarate de cei pe care i-a pus la putere (USL 2) trădându-și electoratul și aruncând țara în haosul unei guvernări care ne-a crescut deficitul bugetar? Cum de alegerile parlamentare nu au fost influențate de actori statali și non-statali, ci doar alea prezidențiale?

PSD-PNL nu oferă răspunsuri opiniei publice pentru că în sinea lor speră că o mare parte din populație, care nu aderă la retorica extremistă, îi tolerează acum pentru că nu au opțiune, nu mai sunt reprezentați, iar ăsta este cinismul lor suprem”, a mai spus Tudor Chirilă.