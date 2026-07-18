Tunisia – alternativa mediteraneană ieftină și de neratat

Tunisia va deveni noua Grecie, spunea acum aproape o sută de ani românul George Sebastian. Și a a cam avut dreptate. Țara din nordul Africii atrage acum turiști din lumea întreagă cu apele turcoaz, oamenii primitori și Sahara nemărginită.

Avantajele Tunisiei

Tunisia este o destinație de neratat. Străduțele albe, marea care se vede aproape din orice colț al stațiunilor și mirosul de iasomie sunt doar câteva dintre punctele de atracție. Pentru români, avantajele sunt evidente. Zborul e scurt, prețurile sunt prietenoase, hotelurile mari oferă confortul familiar din Turcia. Plus că atmosfera amintește de insulele grecești, dar cu un plus de exotism.

Hammamet – locul unde românii se simt ca acasă

Hammamet este stațiunea care a pus Tunisia pe harta turistică a Europei. Plajele sunt largi, cu nisip fin, hotelurile sunt întinse pe hectare întregi, iar marea are o culoare care schimbă totul. Medina din Hammamet, cu zidurile ei albe și magazinele tradiționale, aduce acel amestec de autentic și relaxat pe care îl cauți într-o vacanță. Nu e greu de înțeles de ce aristocratul român George Sebastian a construit aici o casă în anii 20 ai secolului trecut. I-a avut aici ca oaspeți pe Gret Garbo, regii George al VI-lea și Eduard al VIII-lea, dar și pe scriitorii Andre Gide și Jean Cocteau.

Sousse – orașul care îmbină plaja cu istoria

Sousse este o destinație pentru cei care vor mai mult decât o vacanță la plajă. Orășelul este plin de străduțe înguste și umbroase, iar portul aduce un aer modern, cu restaurante și cafenele deschise până târziu.

Pe de altă parte, Medina, inclusă în patrimoniul UNESCO, este un labirint de străduțe care păstrează intact parfumul lumii arabe. Mozaicurile romane din Muzeul Arheologic sunt printre cele mai frumoase din Africa de Nord. Sousse reușește să fie, în același timp, o alternativă la Grecia – pentru cei care iubesc istoria – și la Turcia, pentru cei care caută confortul stațiunilor mari.

Monastir – liniște, mare și o fortăreață spectaculoasă

Monastir este stațiunea în care Tunisia își arată latura calmă. Plajele sunt curate, apa este liniștită, iar Ribatul – fortăreața care domină orașul – este una dintre cele mai impresionante construcții medievale din Africa de Nord. Atmosfera este ideală pentru familii sau pentru cei care vor o vacanță fără agitație, dar cu suficientă istorie cât să nu se plictisească.

Tunis – și modern, și autentic

Tunis este surprinzător de modern, dar păstrează o medină autentică, plină de culoare și mirosuri orientale. Muzeul Bardo adăpostește cea mai mare colecție de mozaicuri romane din lume, iar cartierul La Marsa oferă cafenele elegante, restaurante cu specific mediteranean și o atmosferă cosmopolită. Este un oraș care poate fi vizitat într-o zi, dar care merită mai mult timp pentru cei pasionați de cultură.

Sidi Bou Said – Orășelul care te face să crezi că ești în Grecia

Sidi Bou Said este locul care îi face pe turiști să exclame: Doamne! Cred că am încurcat avionul și am ajuns la Santorini. Casele albe, ferestrele albastre, străduțele în pantă și cafenelele cu vedere la mare creează o atmosferă mediteraneană pură. Este locul perfect pentru fotografii, pentru plimbări lente și pentru momentele în care vrei să simți că ești într-o poveste.

Cartagina – istorie antică la câțiva kilometri de plajă

Ruinele Cartaginei sunt ușor accesibile și oferă o incursiune spectaculoasă în lumea romană. Băile lui Antoninus, portul punic și templele antice sunt martorii unei civilizații care a influențat întreaga Mediterană. Este o vizită obligatorie pentru cei care vor să îmbine plaja cu istoria.

Sahara – experiența care transformă vacanța într-o aventură

Nicio vacanță în Tunisia nu este completă fără o incursiune în Sahara. Excursiile cu jeepul pe dune, apusurile care colorează deșertul în portocaliu și satul Matmata – cu casele troglodite unde s-a filmat Star Wars – sunt experiențe care rămân cu tine mult timp. Sahara este motivul pentru care Tunisia nu poate fi comparată cu nicio altă destinație mediteraneană.