Turcan: „Intrarea la guvernare alături de PSD a stat în gât multora. Mi-a stat şi mie!”

Ministrul Culturii, deputatul Raluca Turcan, lider al PNL Sibiu şi candidat pentru un nou mandat la Cameră, a declarat, vineri seara, că „intrarea la guvernare alături de PSD a stat în gât multora” dintre votanţii PNL de la Sibiu, dar inclusiv şi ei.

„Ştiu că şi la Sibiu intrarea la guvernare alături de PSD a stat în gât multora. Mi-a stat şi mie!”, a afirmat Raluca Turcan, la un eveniment de prezentare a candidaţilor liberale la alegerile parlamentare la care a participat şi liderul naţional al PNL, Nicolae Ciucă, candidatul liberalilor pentru funcţia de şef al statului.

De asemenea, liderul PNL Sibiu s-a referit la stabilitatea de care încă are nevoie România.

„Să nu credeţi că mi-a fost uşor să stau la masă cu partidul împotriva căruia am ieşit pe străzile Sibiului. Să nu credeţi că am uitat de Ordonanţa 13, de ‘altă întrebare’, de câte şi mai câte… Dar suntem creştini. A ierta şi a îndura sunt cele mai grele, dar şi cele mai bune lucruri pe care un credincios le poate face în viaţă. România a avut nevoie de o guvernare stabilă, imposibilă altfel”, a subliniat Raluca Turcan.

Ministrul Raluca Turcan a spus că ideea unui PSD reformat s-a dovedit „o mare minciună”.

„Recunosc: am avut indiciile unei mari minciuni, aceea a unui PSD reformat. Iar în ultimul an, acestea au devenit certitudini. PSD nu a renunţat la vechile sale obiceiuri, ci a învăţat să le ascundă mai bine! Italienii au o vorbă: ‘Il diavolo non puo nascondere la sua coda’ – diavolul nu-şi poate ascunde coada. Mascate cu măsuri de suprafaţă, cu acţiuni de PR, cu lideri aparent mai simpatici (sau mai frumoşi între urâţi), relele PSD-ului sunt tot acolo! Dar viaţa se înţelege privind înapoi şi se trăieşte privind înainte! România de mâine are nevoie de ce este mai bun. Reformele nu pot aştepta să-şi termine unii meditaţiile ori ca unii sau unele să le înceapă! Să nu mă înţelegeţi greşit! Nu mă preocupă ca PSD-ului sau USR-ului, sau altor partide să le meargă prost. Mă interesează ca românilor să le meargă bine!”, a subliniat Turcan.

Totodată, liderul judeţean al PNL, Raluca Turcan, i-a spus preşedintelui liberal Nicolae Ciucă că filiala sibiană este cea mai bună din partid.

„Domnule preşedinte Nicolae Ciucă, bine aţi venit în organizaţia liberală a celor mai bune rezultate. De mai bine de zece ani, PNL are la Sibiu cel mai mare număr de parlamentari, cel mai mare număr de primari, este în topul organizaţiilor liberale din România şi este locul care a dat preşedintele României”, a mai afirmat ministrul Raluca Turcan.