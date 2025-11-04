Anunțul despre sistemele PATRIOT a fost făcut de președintele ucrainean pe contul său de X.

”Astăzi putem spune că avem o veste bună pentru apărarea noastră aeriană – Ucraina are acum mai multe rachete Patriot. Îi mulțumesc cancelarului Merz, mulțumesc Germaniei și tuturor celor care ne ajută – înțelegerile noastre s-au concretizat. Mai multe sisteme Patriot sunt acum în Ucraina și vor fi deveni operaționale.

Desigur, sunt necesare mai multe sisteme pentru a proteja zonele cheie de infrastructură și orașele noastre de pe întreg teritoriul Ucrainei și vom continua să lucrăm pentru a le obține – nu doar la nivel politic cu statele și liderii, ci și direct cu producătorii tuturor sistemelor de apărare aeriană și rachetelor necesare pentru acestea.”, a scris Zelenski pe contul de X.

În urmă cu trei luni, Germania anunţa că că urma să livreze Ucrainei două sisteme de apărare aeriană de tip PATRIOT suplimentare.

Berlinul și-a dat acrordul în urma asigurării primite de la Statele Unite că Germania va avea prioritate la următoarele livrări.