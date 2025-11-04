Ucraina a primit sisteme de tip PATRIOT suplimentare de la Germania

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunțat că Ucraina a primit sisteme de apărarea antiaeriană de tip PATRIOT care să o ajute împotriva barajelor aeriene zilnice ale Rusiei.

Anunțul despre sistemele PATRIOT a fost făcut de președintele ucrainean pe contul său de X.

”Astăzi putem spune că avem o veste bună pentru apărarea noastră aeriană – Ucraina are acum mai multe rachete Patriot. Îi mulțumesc cancelarului Merz, mulțumesc Germaniei și tuturor celor care ne ajută – înțelegerile noastre s-au concretizat. Mai multe sisteme Patriot sunt acum în Ucraina și vor fi deveni operaționale.

Desigur, sunt necesare mai multe sisteme pentru a proteja zonele cheie de infrastructură și orașele noastre de pe întreg teritoriul Ucrainei și vom continua să lucrăm pentru a le obține – nu doar la nivel politic cu statele și liderii, ci și direct cu producătorii tuturor sistemelor de apărare aeriană și rachetelor necesare pentru acestea.”, a scris Zelenski pe contul de X.

În urmă cu trei luni, Germania anunţa că că urma să livreze Ucrainei două sisteme de apărare aeriană de tip PATRIOT suplimentare.

Berlinul și-a dat acrordul în urma asigurării primite de la  Statele Unite că Germania va avea prioritate la următoarele livrări.

  1. Daca Zelenski ar gandii normal ar ridica steagul alb si ar pune stop acestui masacru .La fel cum gandea si Hitler cu armatele rusilor si americanilor la portile Berlinului ca inca poate sa casrtige razboiul ,la fel procedeaza si Zelenski acum.

