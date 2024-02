Ultima scrisoare a lui Navalnîi

Vitale Cojocaru

Mă întreabă foarte multă lume, acuzându-l pe Алексей Навальный, de ce s-a întors în Rusia? Că a fost moarte sigură. Chestia este că Navalnîi știa care este riscul. Știa foarte și foarte bine. Chiar cocheta cu moartea. Colegii săi din FBK, organizația care făcea anchetele celebre, glumeau pe seama asta, când și cum o să moară.

Dar vreau să-l las pe Navalnîi să vă răspundă la întrebare. Aceasta este scrisoarea pe care a trimis-o din închisoare.

O redau exact.

„De ce ai ales să te întorci?

Răspunzând la această întrebare, simt deja o ușoară iritare de două feluri. Prima – că nu am putut găsi cuvintele potrivite pentru ca toți să înțeleagă și să nu mai întrebe. A doua – că politica rusă din ultimele decenii a inoculat societății un cinism și o conspirație atât de adânc înrădăcinate, încât oamenii în principiu nu cred în motive simple.

Că dacă te-ai întors, înseamnă că ai încheiat vreun pact. Că există un plan înșelător în care sunt implicate persoanele loiale Kremlinului. În orice caz, există o intrigă. Pentru că totul în politică nu este așa cum pare.

Dar nu există niciun secret sau scheme. Totul este mult mai simplu în realitate.

Eu am țara mea și am convingerile mele. Și nu vreau să renunț nici la una, nici la cealaltă. Și nu pot trăda niciuna dintre ele. Dacă convingerile tale valorează ceva, trebuie să fii pregătit să le susții. Și, dacă este necesar, să faci anumite sacrificii.

Dar dacă nu ești pregătit, atunci nu ai nicio convingere. Pur și simplu crezi că le ai. Dar acestea nu sunt convingeri și principii, ci doar gânduri în mintea ta.

Desigur, asta nu înseamnă că toți cei care nu sunt acum în închisori nu au convingeri. Fiecare plătește prețul său. Pentru mulți, acesta este foarte mare și fără închisoare.

Am participat la alegeri și am aspirat la poziții de lider. Am străbătut întreaga țară și am spus de pe scene peste tot: „Promit că nu vă voi dezamăgi, și nu vă voi înșela, și nu vă voi abandona”. Revenind, mi-am îndeplinit promisiunea făcută alegătorilor mei. În Rusia, trebuie să apară în cele din urmă aceia care nu mint.

Așa s-a întâmplat că în Rusia, pentru dreptul de a avea convingerilele mele, trebuie să plătesc stând într-o celulă. Și, desigur, nu-mi place să stau aici. Dar nu mă voi abate de la ideile și țara mea.”

Închei prin a spune că Nelson Mandela a stat 26 de ani în închisoare. Pe Alexei Navalnîi închisoarea rusească l-a omorât în 4 ani.

Vitale Cojocaru

P.S.: În această seară, de la ora 21.00, în direct la Euronews Romania, moderez o ediție specială despre moartea lui Navalnîi.