Uluitor ce s-a scos din salba de lacuri ale râului Colentina

Peste 70.000 de tone de deşeuri au fost scoase din salba de lacuri ale râului Colentina, terenul a fost cadastrat şi eliberat de construcţiile amplasate ilegal, în vederea amenajării malurilor, potrivit reprezentanţilor Primăriei Sectorului 2.

„Amenajăm malurile celor 6 lacuri ale râului Colentina, ce străbat Sectorul 2. Avem resurse naturale bogate, ce merită puse în valoare. Până acum, am scos peste 70.000 de tone de deşeuri din Salba de Lacuri, am cadastrat şi am eliberat terenul de construcţiile amplasate ilegal. Acum suntem în etapa în care obţinem cele mai bune soluţii de proiectare, gândite de experţi de top la nivel mondial”, au scris reprezentanţii Primăriei Sectorului 2, luni, pe Facebook.

Primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, a anunţat că 30 de proiecte sunt înscrise în concursul de soluţii pentru amenajarea salbei de lacuri ale râului Colentina.

Salba de Lacuri va avea un circuit de promenadă de 27 de kilometri, cu trasee pentru biciclete, spaţii de agrement, locuri de joacă şi pontoane pentru trasee navigabile.