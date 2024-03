Uluitor. Novak Djokovic, eliminat de locul 123 mondial!

Supriză de proporţii. Liderul ATP, Novak Djokovic, a fost eliminat în turul al treilea la Indian Wells, sârbul fiind învins total neasteptat de italianul Luca Nardi (20 de ani, locul 123 mondial).

Nardi s-a impus cu 6-4, 3-6, 6-3, cea mai importantă victorie a carierei. Italianul fusese eliminat de la Indian Wells în calificări, însă a intrat pe tablou ca ”lucky loser”.

Inainte de meci, Luca Nardi mărturisea că Nole a fost idolul său in copilărie.

The win of his LIFE 😲

Lucky loser @Luca___Nardi stuns World No. 1 Djokovic 6-4 3-6 6-3!#IndianWells | #TennisParadise pic.twitter.com/Xaj39M266h

— BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 12, 2024